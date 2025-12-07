Лидеры ЕС уговаривают Зеленского не сдавать Донбасс России – Bloomberg

Европейские лидеры обеспокоены возможными уступками Украины в переговорах о Донбассе и пытаются убедить президента Владимира Зеленского не соглашаться ни на какие решения без надежных гарантий безопасности от США. В Брюсселе опасаются, что Вашингтон может давить на Киев с требованием отвода войск, не предлагая достаточных обязательств.

Это создает риски стратегического вакуума и усиливает неопределенность в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что европейские дипломаты активно работают над тем, чтобы остановить возможный сценарий, в котором Украина соглашается на соглашение без реальных гарантий безопасности. По их мнению, преждевременный отвод Вооруженных сил Украины с Донбасса может подорвать стабильность во всем регионе и открыть пространство для новой волны российского давления.

Ожидается, что представители нескольких стран ЕС уже в ближайшие дни отправятся в Вашингтон для дополнительных консультаций с администрацией США. Цель – предостеречь американских партнеров от решений, которые могут оставить Европу и Украину в опасной ситуации.

По информации Bloomberg, нынешняя стратегия европейцев – публично поддерживать инициативы Вашингтона, надеясь, что Кремль сам сорвет любые потенциальные договоренности. Однако этот подход теряет эффективность, и неясно, имеет ли ЕС запасной вариант.

Источники издания также отмечают, что британская сторона считает, что Путин отверг последние предложения США, поскольку они были "слишком благоприятными для Украины". На этом фоне коммуникация между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами становится все сложнее.

Одновременно Европа готовится к риску, что президент США Дональд Трамп может фактически отойти от темы урегулирования, если переговоры будут буксовать. Такое развитие событий может оставить ЕС один на один с вопросами военной и финансовой поддержки Украины – и не факт, что Европа имеет действенный долгосрочный механизм для этого.

Bloomberg пишет, что в случае выхода США из процесса Евросоюз столкнется с серьезным вызовом относительно объемов помощи, которые он способен обеспечить, а также с необходимостью пересмотра собственной стратегии безопасности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 4 ноября, Spiegel процитировал стенограмму конфиденциального разговора между президентом Франции, канцлером Германии, президентом Финляндии, генсеком НАТО и украинским лидером Владимиром Зеленским. Согласно ей, европейские лидеры предупредили Зеленского о возможной угрозе со стороны США в переговорах по завершению войны.

