'Не было контакта': Зеленский ответил, почему во время визита на Ближний Восток не посетил Израиль

Во время своих визитов в страны Персидского залива президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд стран, кроме Израиля. По словам главы государства, Тель-Авив запросов о контактах не присылал.

Видео дня

Об этом он сообщил во время общения с журналистами. По его словам, его диалога с первыми лицами израильского правительства не было.

"С Израилем у меня не было контактов ни по телефону, ни на экспертном уровне", — пояснил он.

Визит Владимира Зеленского на Ближний Восток

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Саудовской Аравии. В этот же день Киев и Эр-Рияд подписали документ об оборонном сотрудничестве.

Впоследствии, 28 марта, глава государства проводил встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Политики обсудили удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива.

Также украинский президент посетил Катар, где в Дохе встретился с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе разговора политики искали пути усиления защиты граждан в обеих странах, и подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны. Кроме этого, Зеленский посетил и Иорданию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!