'Впереди важные встречи': Зеленский прилетел в Иорданию. Видео

В воскресенье, 29 марта президент Владимир Зеленский прибыл в Иорданию. В стране глава государства проведет ряд встреч.

Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства. Там же обнародовали кадры прибытия украинского лидера в страну.

"Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина делает свой вклад. Впереди важные встречи", – говорится в заметке.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В этот же день Киев и Эр-Рияд подписали документ об оборонном сотрудничестве.

Впоследствии, 28 марта, глава государства встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Политики обсудили удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива.

Зеленский рассказал о перспективах оборонного сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока. Самое главное, что может дать им наше государство, это опыт и системность в борьбе с иранскими "Шахедами", которыми Россия годами атакует наши города.

