Суд в Казахстане разрешил принудительно взыскать с 'Газпрома' $1,4 млрд в пользу 'Нафтогаза': все подробности

НАК "Нафтогаз Украины" получила разрешение на принудительное взыскание около 1,4 млрд долларов с российского "Газпрома" на территории Казахстана. Суд Международного финансового центра "Астана" признал арбитражное решение и разрешил его исполнение в стране в пользу компании.

Об этом 20 мая сообщили на сайте Группы "Нафтогаз". Там отметили, что это первое публичное иностранное судебное решение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против "Газпрома" на территории отдельного государства.

"Решение суда в Казахстане – это еще один практический результат в процессе взыскания средств с "Газпрома". Мы последовательно движемся вперед и работаем над выполнением арбитражного решения в различных юрисдикциях. Спасибо команде "Нафтогаза" за этот результат", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Интересы "Нафтогаза" в производстве в Казахстане представляют советники из юридических фирм ADL Disputes и Wikborg Rein.

Что известно об этом деле

В соответствии с Соглашением об организации транспортировки природного газа от 2019 года "Нафтогаз" был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для "Газпрома" до прекращения действия этого соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа "Сохранивка" стала невозможной. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Тем временем "Газпром" отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял окончательное решение, которым признал "Газпром" полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установил отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Трибунал обязал "Газпром" оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал "Газпрому" в обжаловании решения, окончательно подтвердив его силу.

Поскольку "Газпром" добровольно не выполнил свои обязательства, "Нафтогаз" реализует международную кампанию по взысканию активов должника в различных юрисдикциях.

