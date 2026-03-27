'У нас есть опыт и системность': Зеленский сказал, что Украина может дать странам Ближнего Востока и что получить взамен. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал о перспективах оборонного сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока. Самое главное, что может дать им наше государство, это опыт и системность в борьбе с иранскими "Шахедами", которыми Россия годами атакует наши города.

Тем временем Киев заинтересован в системах ПВО и ракетах к ним, которые есть в странах региона и которые могут дать защиту от баллистики. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос медиа.

"У них большое количество антибаллистических систем, разных, не только американского производства, скажу вам откровенно, от некоторых государств, с которыми Украине не удалось получить контракты. Они очень боялись поставок в Украину, а здесь у этих стран это есть", – отметил он.

Что может дать Украина

То, что есть у нашего государства – это системный подход к борьбе с иранскими "Шахедами". Это и системы радиоэлектронной борьбы, малая ПВО – нижние эшелоны системы противовоздушной обороны, которые работают на малых высотах и дальностях. Они являются наиболее массовым, самым дешевым и самым гибким инструментом борьбы с ударными беспилотниками. Малая ПВО состоит из мобильных огневых групп, ПЗРК, зенитных пушек и дронов-перехватчиков.

"Опыт наш очень важен. Россия точно помогает Ирану, Украина дает точно экспертизу странам для защиты гражданской инфраструктуры прежде всего и людей", – сказал глава государства.

Что мы хотим взамен

По словам Зеленского, он продвигает вопрос обеспечения Украины дизельным топливом в условиях возможного возникновения его дефицита.

"У нас 90% из дефицита, который может произойти с нами, это дизель. Поэтому именно закрываем этот вопрос", – объяснил он.

Второе – это серьезные системы ПВО и ракеты к ним, которые имеют страны Ближнего Востока.

"Восток всегда осторожен, поэтому будем также осторожными, не буду говорить. Хочу только сказать, что было две важные встречи, они положительные для нас", – рассказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве. Документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

