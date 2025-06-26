Называл 'папочкой' или нет? Генсек НАТО объяснил свои слова о Трампе

Во время саммита НАТО в Гааге американский президент Дональд Трамп сравнил войну между Израилем и Ираном со школьной дракой детей, которым надо дать несколько минут на пинки друг другу. Генсек НАТО Марк Рютте добавил, что "еще папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику", намекая на обращение Трампа к воюющим сторонам. Из уст главы НАТО слово daddy – то есть, "папочка" – звучало в адрес американского президента несколько раз, и это очень удивило журналистов, которые не привыкли к таким обращениям на мероприятиях Альянса.

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Комментируя этот инцидент, Рютте отметил, что его слова прозвучали в контексте разговора с президентом США, и "не касались" непосредственно Трампа. Также Рютте добавил, что это был жест вежливости к американскому лидеру, которого "есть за что хвалить".

Сам Трамп спокойно принял слова Рютте и предположил, что генсек НАТО к нему неравнодушен

"Он меня любит. "Папочка, ты мой папочка" – он сказал это очень ласково", – довольно заметил американец.

В свою очередь Генсек НАТО настаивает, что на самом деле не называл президента США "папочкой".

"В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: "Марк, США останутся с нами?". И я говорю, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: "Папа, ты останешься с нами?". Слово "папочка" я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа "папочкой", – сказал Рютте.

Глава Североатлантического Альянса отметил, что европейские государства "уже повзрослели", поскольку благодаря агрессии России и требованиям Трампа осознали необходимость тратить больше на оборону.

За это Трампа также можно и нужно хвалить, добавил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский также был на полях саммита НАТО в Гааге, где провел встречи с мировыми лидерами. В частности, он пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном. Также глава государства провел переговоры с президентом Трампом и генсеком Альянса Рютте.

Отметим, что встреча украинского и американского лидеров длилась около 50 минут. Политики говорили о том, как достичь прекращения огня в Украине и настоящего мира. По словам Зеленского, разговор был содержательным и конструктивным.

А за два дня до того Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили совместные оборонные проекты и санкции против России.

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