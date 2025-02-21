"Наша общая цель остается четкой": Зеленский обсудил с Дудой визит Келлога в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Они обсудили визит спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога в Киев и другие текущие вопросы.

Видео дня

Украина ценит поддержку польского народа и никогда не забудет, сколько Польша сделала для нашего общего будущего. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили текущие события и предстоящие шаги. Наша общая цель остается четкой: защитить Украину и всю Европу от российской агрессии", – подчеркнул он.

Украинский лидер также поделился с Дудой о диалоге, который Украина провела с американской стороной во время визита генерала Келлога в Киев.

Зеленский отметил важность того, чтобы "Соединенные Штаты стояли рядом с нами", а "крепкий и длительный мир может быть достигнут только благодаря единству".

В свою очередь, польский президент также рассказал об откровенном разговоре с Зеленским.

Дуда убежден в том, что единственным путем к прекращению кровопролития и установлению устойчивого мира в Украине является поддержка со стороны Соединенных Штатов.

Он также посоветовал Зеленскому придерживаться курса на спокойный и конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. По словам Дуды, основой переговорной стратегии Соединенных Штатов являются добрая воля и честность.

"Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", – отметил Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 февраля Келлог прибыл в Киев. На железнодорожном вокзале его встретила госпожа посол США Бриджит Бринк. Представитель Дональда Трампа заявил, что в США понимают важность гарантий безопасности, "будут слушать и готовы предоставить необходимое", а визит в Украину назвал "шансом провести хорошие потенциальные переговоры".

В первый день Келлог встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, а в четверг, 20 февраля, – с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Зеленским.

По словам президента Украины, с Келлогом обсудили ситуацию на фронте, освобождение украинских пленных и гарантии безопасности для Украины. По итогам встречи Зеленский подчеркнул, что Украина готова к "сильному, действительно полезному соглашению" с Трампом по инвестициям и безопасности.

Келлог в своем первом заявлении после встречи с президентом Зеленским назвал его "боевым и отважным лидером нации в состоянии войны". Он рассказал, что с украинскими представителями прошли широкие и положительные дискуссии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!