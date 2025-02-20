В Киеве прошла встреча Зеленского с Келлогом: подробности. Фото, видео

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Американец прибыл в Украину 19 февраля и успел пообщаться с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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Как сообщили в Офисе президента, формат этой встречи предусматривает протокольную съемку и не предусматривает заявлений или вопросов. Поэтому информация об отмене пресс-конференции не соответствует действительности.

На Мюнхенской конференции Зеленский заявлял, что во время визита Келлога ожидается дальнейшее изучение ситуации по российскому вторжению и поиск сильных и действительно миротворческих решений президента Дональда Трампа.

Ранее с Келлогом встретился спикер парламента Руслан Стефанчук. Они обсудили широкий спектр вопросов, связанных с прекращением российской агрессии и достижением справедливого и продолжительного мира.

По словам Стефанчука, важно помнить, что Украина – жертва агрессии, а Россия – агрессор, чтобы всесторонне понимать ситуацию и принимать ответственные решения.

"Не мы начали эту войну, но мы готовы к ее справедливому завершению", – отметил он.

Также Стефанчук ознакомил представителя администрации Дональда Трампа с работой Рады во время войны, подчеркнув, что сегодня народные депутаты принимают крайне важные для государства решения по укреплению обороны, политическому единству и общественной стабильности.

Он убежден, что США и Трамп и дальше будут показывать лидерство в защите ценностей, за которые борется Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, Келлог приехал в Киев утром 19 февраля. На железнодорожном вокзале его встретила госпожа посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк.

Американский спецпосланник успел пообщаться с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Стороны обсуждали темы продолжения поддержки Украины со стороны США и возможные сценарии завершения войны.

Также Келлог встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, руководителями разведок и специальных служб.

В свою очередь, Зеленский заявлял, что когда Келлог приедет в нашу страну, хочет вместе с ним поехать на фронт, чтобы американский представитель лично увидел ситуацию и пообщался с военными и командирами.

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