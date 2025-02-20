'Рассчитываем на лидерство США': Шмигаль обсудил с Келлогом мир, террор России и экономику во время войны

В четверг, 20 февраля, состоялась важная встреча между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и спецпредставителем Президента США Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию в Украине, в частности мир, экономику во время войны и террор, который Россия ежедневно устраивает против украинцев.

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Об этом Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил конструктивный характер беседы, подчеркнув важность поддержки США.

Украина смело и решительно сдерживает российскую военную агрессию на нашей суверенной территории, и мы благодарны США и всем американцам за поддержку в этой развязанной россией войне. Миссия господина Келлога – помочь установить справедливый и продолжительный мир. В этом у него есть полная поддержка со стороны украинского Правительства", – отметил премьер.

Шмигаль также проинформировал Келлога о ежедневном сопротивлении российским нападениям, ситуации в экономике, и, несмотря на войну, Украина развивает оборонные производства, выплачивает социальные расходы, а каждая гривна налогоплательщиков направляется на нужды Вооруженных Сил.

"Экономика работает на военных рельсах", – сказал он, добавив, что правительство готово работать вместе с США для достижения взаимовыгодных результатов.

Премьер также рассказал Келлогу о ежедневном российском терроре против украинцев, атаках на объекты энергетики и других преступлениях. Он подчеркнул, что Украина как никто стремится к миру. Но это должен быть справедливый мир с надежными гарантиями безопасности и привлечением агрессора к ответственности.

"Важно, чтобы любые переговоры о мире в Украине происходили с участием Украины. Мы рассчитываем на лидерство США в обеспечении честного и надежного мира", – резюмировал Шмигаль.

Напомним, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по Украине и РФ Китом Келлогом. Американец прибыл в Украину 19 февраля и успел пообщаться с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Ранее с Келлогом встретился спикер парламента Руслан Стефанчук. Они обсудили широкий спектр вопросов, связанных с прекращением российской агрессии и достижением справедливого и продолжительного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Келлог приехал в Киев утром 19 февраля. На железнодорожном вокзале его встретила госпожа посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк.

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