Были "широкие и положительные дискуссии": Келлог сделал первое заявление после визита в Украину

Спецпосланник президента США в вопросах Украины и РФ Кит Келлог сделал первое заявление после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Главу украинского государства он назвал "боевым и отважным лидером нации".

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"Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Зеленским, боевым и отважным лидером нации в состоянии войны и его талантливой командой по национальной безопасности", – написал Келлог в соцсети X.

По данным Bloomberg, Украина и США планируют завершить работу над соглашением по редкоземельным металлам на этой неделе.

Украинские чиновники обсуждают договор с Келлогом, который находится в Киеве.

По данным агентства, Зеленский в разговоре со спецпосланником настаивал на встрече с Трампом перед тем, как тот встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Bloomberg пишет, что "идеально" было бы подписать договор в присутствии президентов США и Украины.

Также отмечается, что администрация Трампа рассматривает соглашение о полезных ископаемых как способ связать Америку и Украину, однако большинство будущих гарантий безопасности планирует возложить на Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 февраля Келлог прибыл в Киев. На ж/д вокзале его встретила посол США Бриджит Бринк. Спецпосланник Трампа заявил, что в США понимают важность гарантий безопасности, "будут слушать и готовы предоставить необходимое", а визит в Украину назвал "шансом провести хорошие потенциальные переговоры".

В первый день Келлог встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, а в четверг, 20 февраля, – с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и президентом Зеленским.

По словам Зеленского, они обсудили с Келлогом ситуацию на фронте, освобождение украинских пленных и гарантии безопасности для Украины. По итогам встречи глава государства заявил, что Украина готова к "сильному, действительно полезному соглашению" с Трампом по инвестициям и безопасности.

Кроме того, 20 февраля Келлог встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. По словам главы украинского правительства, разговор касался ситуации в Украине, экономики во время войны и террора РФ против украинцев.

Ранее, перед визитом спецпосланника Трампа, Зеленский заявлял, что хочет вместе с Келлогом уехать на фронт, чтобы тот лично увидел ситуацию и пообщался с военными.

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