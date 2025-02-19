'Мы понимаем необходимость гарантий безопасности': спецпредставитель США Кит Келлог приехал в Киев и сделал первые заявления. Видео

В Киев утром 19 февраля приехал спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог. На железнодорожном вокзале его встретила госпожа посол Соединенных Штатов Америки Бриджит Бринк.

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"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом [Дональдом] Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал американский чиновник. Его процитировало "Суспільне".

Келлог считает, что его визит в Украину – "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

Также он верит, что во времена президентства Трампа "война не началась бы".

"Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", – утверждает Келлог.

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