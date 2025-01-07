Нардепа Шевченко оставили под стражей: прокуроры пожаловались на уничтожение важных видео

Народный депутат Украины Евгений Шевченко останется в СИЗО до 7 марта 2025 года – без альтернативы внесения залога. Политик с 14 ноября 2024-го подозревается в государственной измене, а с 15 ноября находится под арестом.

Видео дня

Новое решение по делу во вторник, 7 января, вынес Печерский райсуд Киева. "Суспільне" передает, что на продлении содержания под стражей настаивал прокурор Яков Слисаренко, опасаясь, что фигурант может сбежать.

"В случае избрания мягкой или более альтернативной меры пресечения он может скрываться за пределами Украины", – заявил представитель стороны обвинения.

Также на заседании он рассказал, что отдельные видеозаписи, размещенные на платформе YouTube и взятые за основу доказательств в госизмене, были уничтожены.

Адвокат оправдывал своего подзащитного. Он отметил: нет доказательств, что YouTube-канал, из которого удалили ролики, принадлежит Шевченко. Также адвокат утверждал, мол, нет доказательств и того, что политик может сбежать.

Защитник просил суд применить не связанную с содержанием под стражей меру пресечения (домашний арест или взятие на поруки).

Взять фигуранта на поруки хотели Антонина Славицкая и Анатолий Бурмич – парламентарии депутатской группы "Восстановление Украины" (образовалась после запрета ОПЗЖ).

Сам Шевченко назвал дело против себя "политическим заказом".

По его словам, видео с его участием выставлялись другими людьми, а он просто высказывал свое мнение. Нардеп также уверял, что бежать в другую страну ему "не выгодно".

Выслушав все доводы, суд стал на сторону прокурора. Шевченко в ответ сказал, что "ничего другого и не ожидал".

Как писал OBOZ.UA:

– Пророссийский политик Евгений Шевченко получил подозрение 14 ноября прошлого года. Следователи отметили, что он поддерживал связи с представителями посольства Беларуси, распространял пропаганду и дезинформацию.

– На следующий день члена ВР Украины арестовали на 60 суток без права внесения залога. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!