Евгений Шевченко – не является сотрудником ГУР? Что известно о народном депутате, который увлекается Лукашенко и писал письмо Трампу

После того, как народный депутат Евгений Шевченко призвал президента Владимира Зеленского начать договариваться с Россией, в Главном управлении разведки Минобороны Украины указали, что политик сейчас не имеет никакого отношения к ГУР. Парламентарий, исключенный из "Слуги народа", ранее уже был фигурантом нескольких скандалов.

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После нашумевшего поста Шевченко в Telegram, который тот опубликовал 7 ноября, ситуацию прокомментировал представитель украинского разведывательного ведомства Андрей Юсов. "Суспільному" он заявил, что подыгрывать врагу недопустимо, и ответил на вопрос, связан ли Шевченко с ведомством.

"Указанное лицо – не сотрудник ГУР МО", – подчеркнул Юсов.

Все наши граждане – и особенно народные избранники – должны ответственно относиться к интересам собственного государства и не выступать публично с заявлениями, которые могут вредить нацбезопасности.

"Любой шаг в сторону оправдания оккупанта, попытки переложения ответственности с агрессора на жертву являются очевидным подогревом врага. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны компетентных органов", – поделился мнением Юсов.

Шевченко снова возмутил общественность, когда написал: "Давай, Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций".

В этот же день он сообщил, что пожаловался на "политические преследования" нардепов избранному главе США и его вице-президенту.

"Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу (Джей Ди Вэнсу; политик совершил ошибку. – Ред.) о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", – заявил Шевченко в Telegram.

Евгений Шевченко баллотировался в Раду в 2012 и 2014 годах. Был избран в 2019-м от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область) как беспартийный. В парламенте сперва входил во фракцию "СН", но 24 мая 2021 года "слуги" исключили Шевченко из своего состава.

Политик часто появлялся в эфирах телеканала Виктора Медведчука "112".

Более того, в октябре 2019-го он принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 Канале", где рассказывал, какие плохие в Украине националисты.

В августе 2020 года, несмотря на массовые протесты беларуссов, он поздравил незаконно избранного президента РБ с переизбранием и призвал граждан Беларуси простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления".

20 апреля 2021 года Шевченко съездил к Лукашенко в Минск. А 23 мая 2021-го, когда в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair для задержания оппозиционера Романа Протасевича, украинский политик расхвалил т.н. президента РБ.

По данным СМИ, Шевченко 7 марта 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, якобы остановили при попытке пересечения границы с Польшей.

Проект "ЧЕСНО" подсчитал, что с 24 февраля по 1 июня 2022-го народный депутат пропустил все заседания Верховной Рады, по которым есть данные.

Только в июле он впервые появился в ВРУ и сразу со скандалом. Политик надел форму ВСУ, за что другие парламентарии заставили Шевченко покинуть сессионный зал.

В 2023 году Шевченко вел тайные переговоры с Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он пояснил: чтобы убедить Лукашенко не вступать в войну, были задействованы все возможные каналы.

В последнее время Шевченко в своих постах публично жаловался на "авторитарный диктаторский режим" в Украине, выступал за создание в Раде группы депутатов для переговоров с РФ, поддерживал на выборах в Грузии симпатизирующую Кремлю партию "Грузинская мечта" и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Евгений Шевченко подыграл росСМИ фейком о мужчине, который "умер" после задержания представителями ТЦК. После разоблачения лжи полицией нардеп удалил свой пост и признал, что информация действительно была неподтвержденной.

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