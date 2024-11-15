Нардеп Шевченко 'переобулся' после подозрения в госизмене и назвал Лукашенко врагом. Фото, видео и подробности из зала суда

Народный депутат Евгений Шевченко, подозреваемый в государственной измене, на судебном заседании в Киеве назвал беларуского диктатора Александра Лукашенко врагом, хотя ранее неоднократно восхищался им. Он также заявил о своей невиновности и утверждает, что "СМИ перекрутили информацию".

Об этом из зала суда сообщает корреспондент OBOZ.UA. В пятницу, 15 ноября, Печерский суд Киева должен избрать меру пресечения Шевченко. Прокуроры попросили взять нардепа под стражу на 60 дней.

Депутаты Верховной Рады и бывшие члены запрещенной партии "ОПЗЖ" Анатолий Бурмич и Владимир Мороз выразили готовность взять на поруки Шевченко.

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"Конечно, он враг нашего государства. Вы этого не знаете?" – сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, считает ли Лукашенко врагом.

Он также добавил, что он находится в "никаких" отношениях с беларуским диктатором.

По его словам, в подозрении не идет речи о его визитах в Беларусь. При этом Шевченко не ответил, зачем ездил к Лукашенко в 2021 году.

"Почему ездил – не ваше дело", – ответил депутат.

А его адвокат сказал, что Шевченко ездил в Беларусь за весь счет во время неоплачиваемого отпуска.

Нардеп также рассказал, что дело основывается на лингвистических экспертизах его высказываний.

По словам Шевченко, обыски, которые накануне прошли у него, прошли "вежливо, спокойно, в рамках закона", а на вопрос о том, готов ли он поехать в СИЗО сказал: "Конечно".

"Арестуют, так арестуют, политика – это всегда риск. Я не признаю свою вину", – сказал он и добавил, что СМИ "искажают" факты, в которых его обвиняют.

Как подтвердила сторона обвинения во время заседания суда, депутат Верховной Рады подозревается в государственной измене.

Среди материалов, взятых за основу обвинения, – выступления, опубликованные в YouTube, где Евгений Шевченко называет беларусов и украинцев одним народом, призывает к свержению украинской власти и "дружбе" с беларусами и россиянами.

Также прокуроры взяли за основу интервью Шевченко пророссийским пропагандистам.

Заседание по избранию меры пресечения было перенесено на несколько часов. В суде объявили перерыв, об этом просил адвокат Шевченко, передает "Радио Свобода".

Сторона защиты заявила, что не было времени надлежащим образом оформить письменное возражение, так как накануне допоздна продолжались обыски.

Судья принял решение удовлетворить ходатайство частично и объявил перерыв до 15:00.

Сам Шевченко в начале судебного заседания сказал, что считает дело по нему "каким-то недоразумением".

Также он рассчитывает на "интеллектуальную дискуссию" и "цивилизованный процесс".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября стало известно, что нардеп Шевченко объявил подозрение. По данным следствия, он поддерживал связи с представителями посольства Беларуси и распространял антизападную пропаганду. Еще до начала Великой войны он распространял дезинформацию, отрицая угрозу со стороны России и Беларуси.

Шевченко известен как пророссийский политик. Он неоднократно призывал к миру со страной-агрессором Россией, а также восхвалял белорусского диктатора Александра Лукашенко. Подробнее о скандалах с участием Шевченко читайте в материале OBOZ.UA.