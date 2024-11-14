Нардеп Шевченко объявил подозрение в государственной измене: все подробности. Фото

Народный депутат Украины Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене. По данным следствия, Шевченко начал свою антиукраинскую деятельность еще до начала полномасштабного вторжения России.

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Также по результатам следствия установлено, что Шевченко поддерживал связи с представителями белорусского посольства и распространял антизападную пропаганду, целью которой было дискредитировать европейские ценности и западных партнеров Украины. Об этом сообщили в СБУ, ГБР и Офисе генпрокурора.

Согласно выводам экспертов, еще до начала полномасштабного вторжения России Шевченко активно распространял недостоверную информацию, отрицая угрозу со стороны РФ и Беларуси. В частности, в 2021 году он заявлял, что нет риска нападения со стороны России через территорию Беларуси, а также высказывался против внешней и внутренней политики Украины.

Шевченко записывал программы для своих каналов и давал интервью пророссийским блоггерам и экспертам, распространяя пропагандистский контент, дискредитировавший украинские власти и поддерживающий нарративы Кремля. В его выступлениях звучали тезисы о крахе Украины, невозможности победы и необходимости переговоров с Россией на любых условиях. Кроме того, он активно распространял фейки о Западе, в частности, о вмешательстве в украинские внутренние дела и влиянии на выборы в Грузии и Молдове.

Следствие также установило контакты Шевченко с представителями белорусского посольства и его неоднократные поездки в Белоруссию, где он встречался с политиками и бизнесменами. Депутат активно вел бизнес в этой стране, в частности в сфере энергетики и химических удобрений, зарабатывая большие суммы на завышении цен на импортируемые в Украину товары.

"Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли. В то же время в Украину он смог перевести всего 500 тыс. евро. Остальные не удалось получить в связи с блокированием сомнительных транзакций со стороны финансового мониторинга одного из европейских банков.

Также зафиксировано, что за это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных автомобиля общей стоимостью 500 тысяч долларов США.

На основе собранных доказательств Шевченко подозревается в совершении уголовного правонарушения по статье 111 УК Украины (государственная измена). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуроры будут просить суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, и следователи продолжают собирать доказательства, подтверждающие его антиукраинскую деятельность.

Евгений Шевченко баллотировался в Раду в 2012 и 2014 годах. Был избран в 2019 году от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область) как беспартийный. В парламенте сначала входил во фракцию "СН", но 24 мая 2021 года "слуги" исключили Шевченко из своего состава.

Политик часто появлялся в эфире телеканала Виктора Медведчука "112".

Более того, в октябре 2019-го он принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 Канале", где рассказывал, какие плохие в Украине националисты.

В августе 2020 года, несмотря на массовые протесты белорусов, он приветствовал незаконно избранного президента РБ с переизбранием и призвал граждан Беларуси простить Александру Лукашенко его "грехи и преступления".

20 апреля 2021 года Шевченко съездил в Лукашенко в Минск. А 23 мая 2021, когда в Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair для задержания оппозиционера Романа Протасевича, украинский политик расхвалил т.н. президента РБ.

По данным СМИ, Шевченко 7 марта 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения якобы остановили при попытке пересечения границы с Польшей.

В 2023 году Шевченко вел тайные переговоры с Лукашенко по просьбе украинских спецслужб. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он объяснил: чтобы убедить Лукашенко не вступать в войну, были задействованы все возможные каналы.

В последнее время Шевченко в своих постах публично жаловался на "авторитарный диктаторский режим" в Украине, выступал за создание в Совете группы депутатов для переговоров с РФ, поддерживал на выборах в Грузии симпатизирующую Кремлю партию "Грузинская мечта" и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Евгений Шевченко подыграл росСМИ фейком о мужчине, который "умер" после задержания представителями ТЦК. После разоблачения лжи полицией нардеп удалил свой пост и признал, что информация действительно была неподтвержденной.

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