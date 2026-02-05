Украинцев прекратили набирать на интеграционные курсы в Германии: почему беженцам не дают учить язык

Беженцы из Украины могут столкнуться с препятствиями в интеграции в Германии. В стране фактически остановился прием на новые языковые курсы для мигрантов – Закон о проживании предоставляет украинцам право их посещать.

Об этом сообщает Correctiv. Отмечается, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) временно не одобряет новые заявки на участие в таких курсах.

В конце января Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf) предупредило организаторов языковых курсов, что набор новых групп на интеграционные курсы, в рамках которых проводится обучение немецкому языку, приостановлен с декабря 2025 года. Организаторов языковых курсов об этом заранее не предупреждали – вместо этого им внезапно сообщили, что рассмотрение заявок участников заморожено на неопределенный срок.

Депутаты от партии "Союз 90/Зеленые" обратились в Министерство внутренних дел за объяснением. Им заявили, что заявки на участие в курсах "проходят внутреннюю проверку" и пока"невозможно точно сказать, сколько продлится этот процесс и когда будет принято окончательное решение о допуске".

В то же время, ни количество заявок, поданных в декабре, ни количество беженцев, которых затронула приостановка, не раскрывается. Но в BAMF ожидают, что в 2026 году будет подано 129,5 тыс. заявок на участие в курсах – это меньше половины от тех, кто имеет право на участие. В то же время на финансирование таких курсов в этом году запланировано выделение 1 млрд евро.

Следует отметить, что гражданами Украины со статусом временной защиты могут быть допущены к интеграционным курсам при наличии свободных мест. Но организаторы курсов объяснили, что из-за отсутствия разрешений группы не набираются полностью, и занятия приходится переносить или откладывать.

В Немецком объединении народных университетов (DVV) сложившуюся ситуацию называют "драматической". Новые курсы стартуют при крайне ограниченном количестве участников, а многие желающие вынуждены ждать без какого-либо понимания терминов. Это препятствует быстрой интеграции украинских беженцев и особенно остро сказывается на молодых украинцах, которые стремятся как можно быстрее найти работу и адаптироваться к жизни в Германии, пишет DW.