'Нам нужен один четкий план': Зеленский озвучил стоящие перед Коалицией желающих вопросы. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите "Коалиции желающих", проходившем 27 марта в Париже, и поднял важные вопросы о будущей поддержке Украины. Он подчеркнул, что Украине нужен один четкий план, который будет работать.

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По его словам, коалиция желающих, включающая Францию, Великобританию и другие страны-партнеры, уже активно работает в политическом и военном направлениях. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Глава государства поблагодарил всех причастных за поддержку и подчеркнул, что во время предстоящих военных переговоров следует решить несколько ключевых вопросов:

Какие страны будут привлечены на земле, в небе и море в Украине?

Где именно миротворческие силы будут размещены, какова их численность и структура?

Как иностранный военный контингент сможет реагировать при возникновении угрозы?

Когда коалиция желающих развернет миротворческие силы в Украине: после начала перемирия или когда война полностью закончится и будет достигнуто урегулирование?

"Нам нужен один четкий план – план, на который мы все согласимся и который начнем претворять в жизнь, на основе тех вариантов и наработок, которые уже были обсуждены с вами и доступны вам", – подчеркнул президент.

Он также пригласил в Украину небольшую группу представителей "коалиции желающих" совместного создания плана.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня лидеры обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель Вооруженных сил Украины и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Он отметил, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще предстоит обсуждаться на переговорах между Украиной и Россией.

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