"Наличие украинского флага означает наличие нормальной жизни в Украине": Зеленский посетил заседание Конгресса местных и региональных властей

Президент Владимир Зеленский во Львове 4 марта посетил заседание Конгресса местных и региональных властей. Лидер Украины заявил, что, несмотря на полномасштабную войну, государство нужно сделать еще крепче на всех уровнях.

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Заседание началось с минуты молчания в честь всех погибших в результате российской агрессии. Видео мероприятия поделился Офис президента в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Мы сохранили функциональность государства. Мы сделали так, что наличие украинского флага означает наличие нормальной жизни в Украине, нормальных социальных возможностей. И когда мы освобождаем нашу землю от врага, все знают – и не только в Украине, – что мы возвращаем все. Возвращаем жизнь, возвращаем все, что нужно людям: транспорт, связь, социальные выплаты, медицину, снабжение электричеством и водой. Мы восстанавливаем инфраструктуру. Тысячи различных объектов, поврежденных или разрушенных до основания оккупантами, восстановлены. Логистика государства перестроена...

Так должны действовать и дальше. Увеличивать возможности нашего государства и быстро принимать мощные решения. Меньше ошибок и скорее ускорять победу", – цитирует президента пресс-служба ОП.

Зеленский сказал, что задача этого заседания – не только подведение итогов, но и принятие новых решений. В приоритете вопросы безопасности, обороны, социальной защиты, возобновления госинституций на деоккупированных территориях, восстановления наших земель, разрушенных врагом. Отдельно обсуждались темы энергетики и ее защиты, а также антикоррупционные процессы.

"Наши люди и все люди мира видят, что Украина – мощное государство, субъект. Украина умеет защищать жизнь", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украину 4 марта прибыла президент Европейского парламента Роберта Метсола. Во Львове ее встречал Владимир Зеленский.

– В этот же день гарант выступил на конференции United for Justice. Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и все его подельники должны быть наказаны за их преступления против Украины.

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