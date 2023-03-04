Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой во Львове: все детали. Видео

В Украину 4 марта прибыла президент Европейского парламента Роберта Метсола. Во Львове ее встречал президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом сообщил сам глава государства. Одной из ключевых тем встречи, по его словам, стала европейская интеграция Украины и обретение полноправного членства в ЕС, старта соответствующих переговоров Киев ожидает уже в этом году.

"Во Львове встретился с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой. Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом. В частности, 1 марта прошлого года, на второй день после подачи нашей заявки на членство в ЕС, Европейский парламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – отметил Зеленский.

Он отметил приверженность Украины стремлению стать полноправной частью Европейского Союза. Киев, отметил Зеленский, рассчитывает на начало переговоров по вступлению в ЕС уже в текущем году.

"Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в текущем году", – отметил президент.

Напомним, ранее украинский президент выступил на конференции United for Justice. В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин и все его подельники должны быть наказаны за их преступления против Украины. Они должны получить законные и справедливые приговоры. Это станет доказательством верховенства права на глобальном уровне и обезопасит мир от повторения столь страшных войн.

Добиться наказания для Путина и его окружения можно при условии совершения ряда шагов.

В первую очередь, ГА ООН должна принять проект украинской резолюции, что будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. А в Украине должен заработать Офис прокурора Международного уголовного суда. Это позволит более эффективно расследовать международные преступления, совершенные на территории нашей страны. Его открытие уже было анонсировано.