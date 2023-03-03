Путин и его преступный режим должны получить справедливые приговоры за преступления в Украине, – Зеленский на конференции United for Justice
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин и все его приспешники должны быть наказаны за их преступления против нашей страны. Они должны получить законные и справедливые приговоры.
Об этом Зеленский сказал в пятницу, 3 марта, выступая на конференции United for Justice во Львове (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Только так, отметил он, можно доказать реальность верховенства международного права.
"Многочисленные слова конвенций и других международных договоров в защиту людей и человечности должны стать конкретными юридическими решениями и действиями. Благородный замысел создателей международного права должен отразиться энергией международного правосудия", – подчеркнул гарант.
Режим российского диктатора должен быть наказан за все свои преступления и несправедливость, которые россияне продолжают совершать против Украины, а вместе с ней и против всего цивилизованного мира. Агрессор должен понести ответственность за то, что он сделал – во имя и память всех, чьи жизнь унесла и чьи судьбы разрушила РФ.
"Мир должен мощно ответить на российскую агрессию и террор всей мощью общего наследия наших народов. Право – это один из ключевых элементов крепости человеческой культуры. Любая месть не способна сделать то, что может сделать право. Право способно обеспечить не только привлечение к ответственности виновников конкретных преступлений, в том числе виновников тяжкого преступления, преступления, которое порождает все другие преступления войны и геноцида, – преступления агрессии", – сказал украинский лидер.
Зеленский объяснил важность наказания России именно в правовом поле тем, что верховенство права на глобальном уровне и международное правосудие сможет в будущем обезопасить мир от таких страшных войн и их последствий.
Первое, чего нужно достичь на этом пути, – это принятие Генеральной Ассамблеей ООН проекта украинской резолюции, которая будет способствовать созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
"Трибунал станет тем звеном, которое справится с проблемой невозможности для Международного уголовного суда привлечь к ответственности именно за преступление агрессии", – добавил президент.
Кроме того, уже анонсировано открытие в Украине Офиса прокурора Международного уголовного суда. Это позволит более эффективно расследовать международные преступления, совершенные на территории нашей страны.
В то же время, активно должны работать и все институты украинского правосудия.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подчеркнул, что весь мир в настоящее время обязан наказать государство-агрессора Россию, которое уже более года ведет в Украине жестокую войну. Союзники и партнеры должны работать над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь российское руководство к ответственности.
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