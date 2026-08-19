Находится ли Путин под давлением экономических проблем и как долго он ещё сможет вести войну против Украины: в европейской разведке дали прогноз

Российская экономика в настоящее время переживает серьёзные проблемы. Однако российский диктатор Владимир Путин пока не испытывает непосредственного финансового давления: этому способствовал резкий рост цен на нефть на фоне американо-иранской войны.

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За счёт дополнительных доходов Москва смогла покрыть значительную часть бюджетного дефицита и получила возможность продолжать войну против Украины, на некоторое время отсрочив необходимость принимать непопулярные или нежелательные для Кремля решения. Об этом телеканалу Fox News сообщили источники в европейской разведке.

Экономические проблемы пока не заставили Путина всерьёз задуматься о завершении войны против Украины

Источник в европейской разведке сообщил Fox News Digital, что глубокие экономические проблемы России не следует путать с непосредственным финансовым давлением на президента Владимира Путина.

Собеседник телеканала отметил, что более высокие цены на нефть помогли Москве покрыть большую часть своего бюджетного дефицита и могут дать Кремлю дополнительное время, прежде чем экономические ограничения заставят его принимать сложные решения относительно войны.

"Это не решает фундаментальных экономических проблем в России, но с точки зрения бюджета Путин на самом деле в порядке. Он не находится под давлением", – цитируют журналисты источник.

Следовательно, как считают в европейской разведке, ожидаемый сценарий, согласно которому ухудшение экономических и бюджетных условий в конечном итоге заставит Путина прекратить войну, может быть отложен во времени. В настоящее время условия для Москвы сложились так, что она потенциально сможет продолжать войну "еще одну весну" или "еще один сезон".

"Эта оценка добавляет контраргумент к предупреждению Клепача (Андрей Клепач, бывший главный экономист государственного российского "Внешэкономбанка", которого на днях уволили за негативный прогноз относительно экономических и геополитических перспектив России. – Ред.): Россия может терять позиции в экономической сфере в долгосрочной перспективе, сохраняя при этом достаточно краткосрочных доходов для поддержания своих военных усилий", – отмечается в материале Fox News.

Там добавили, что это предупреждение прозвучало на фоне подготовки Европейского Союза к усилению экономического давления на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за увольнением главного экономиста ключевого банка России Андрея Клепача. Его прогноз, подтверждений которого аналитики наблюдают очень много, имеет определяющий с точки зрения Кремля "недостаток": он противоречит уверенности Путина в способности РФ победить Украину в войне на истощение.

А именно на это российский диктатор поставил всё.

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