Замахнулся на "теорию победы Путина": в ISW объяснили, что стоит за увольнением главного экономиста одного из ключевых банков России

Российский государственный банк "Внешэкономбанк" (ВЭБ) уволил своего главного экономиста Андрея Клепача за публичное признание невозможности для России победить в войне на истощение и прогнозирование неизбежного социального кризиса в РФ. Известие об увольнении экономиста по "звонку сверху" появилось после того, как на выступление Клепача обратили внимание СМИ.

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Клепач поплатился должностью за свою оценку, противоречащую теории российского диктатора Владимира Путина о победе в войне против Украины. Подробнее об этом – в материале Института изучения войны (ISW).

Главного экономиста ВЭБ уволили за негативную оценку перспектив РФ в войне и экономике

Свой прогноз, который в конечном итоге стоил Клепачу должности главного экономиста ВЭБ, он сделал ещё несколько месяцев назад. В выступлении 21 мая на полях Никитского клуба Московской биржи экономист оценил экономические и геополитические вызовы, стоящие сегодня перед Россией – и подытожил: экономика РФ во время войны вступила в период стагнации из-за высоких расходов на оборону, ограничительной монетарной политики, санкций и украинских ударов, которые сдерживают рост и инвестиции.

По словам Клепача, Россия не сможет выиграть войну на истощение против Украины, которую поддерживает Запад, не вызвав масштабного социального кризиса и не спровоцировав ещё большее экономическое и технологическое отставание не только от США и Китая, но и от Украины.

Тогда выступление Клепача особого внимания не привлекло. Все изменилось после того, как независимое российское СМИ Moscow Times упомянуло об этой оценке 14 августа, а уже на следующий день её распространили и ряд других СМИ.

16 августа издание Bell со ссылкой на источник сообщило, что Клепача, проработавшего в ВЭБ около 12 лет, уволил исполнительный директор банка Игорь Шувалов. Произошло это, по данным журналистов, после "звонка сверху". Еще один источник издания подтвердил, что увольнение Клепача обусловлено именно его экономической оценкой.

В упомянутом выступлении Клепач также заявил, что расходы России на оборону значительно выросли с начала полномасштабного вторжения России в Украину, что приводит к все большему вытеснению гражданской экономики российским военно-промышленным комплексом, усиления ограничений в отношении гражданских промышленных секторов и их сокращения.

Клепач заявил, что высокие расходы России на оборону и жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, имея в виду высокую ключевую процентную ставку, которая достигла пика в 21% в июне 2025 года и в настоящее время составляет 14%, "сжимают" экономику, по его оценкам, инвестиции сократятся на 2,5% в реальном выражении в 2026 году и , вероятно, не будут расти в 2027 году.

Между тем Кремль продолжает оказывать давление на Центральный банк, чтобы тот снизил ключевую процентную ставку для обеспечения экономической стабильности и расширения капитала, доступного российской оборонной промышленности, несмотря на постоянное фискальное инфляционное давление.

Заявления Клепача противоречат "теории победы" Путина

О том, что Путин сделал ставку на "победу" над Украиной путем ведения затяжной войны на истощение, стало ясно из его выступления на Петербургском международном экономическом форуме ещё 7 июня 2024 года.

Тогда диктатор чётко обозначил свою "формулу" победы. Он уверен, что российские войска смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение бесконечно долго, что они будут способны препятствовать Украине в проведении успешных оперативно значимых контрнаступательных операций и что Россия может победить в войне на истощение, превзойдя волю Украины и её союзников.

"ISW ранее отмечал, что Россия всё больше стремится придерживаться своего метода ведения длительной изнурительной войны, поскольку потери превышают темпы набора личного состава, а финансовые и материальные затраты растут, и что Кремль преувеличивает свои тактические достижения, чтобы создать видимость непрерывных военных успехов", — отметили аналитики.

В ISW пришли к выводу, что российский генералитет, систематически докладывающий Путину об этих "успехах", дезинформирует его о реальной ситуации на фронте. Отчасти причина этого кроется в распространенной в ВС РФ "традиции" так называемой "культуры лжи", заключающейся в передаче по вертикали командования "хороших отчетов", которые "улучшаются" на каждом этапе – и существенно изменяются, пока не доходят до высшего руководства государства-агрессора.

"Путин, вероятно, лучше осведомлён об экономических проблемах России, чем о военной ситуации, но решительно настроен так же создать видимость экономической стабильности, несмотря на доказательства текущих экономических проблем России", – отметили аналитики, комментируя текущую ситуацию в Кремле.

Клепач был недалеко от истины

В ISW заявили о "весомых доказательствах того, что оценка Клепачем российских экономических проблем соответствует реальности". И что эта оценка подрывает путинскую "теорию победы".

Признаки, подтверждающие это, периодически всплывают в полностью провластных российских СМИ.

Так, российская деловая газета "Ведомости" сообщила 18 августа, что российские предприятия перечислили 384 миллиарда рублей (около 4,5 миллиона долларов) в виде "добровольных" взносов в федеральный бюджет России в 2026 году, что примерно в полтора раза превышает общую сумму, собранную через этот механизм в 2025 году.

Путин лично призвал ведущих бизнес-лидеров России внести такие взносы 26 марта 2026 года, чтобы облегчить бремя затянувшейся изнурительной войны для российского бюджета.

"Клепач заявил, что Кремль может сократить расходы на 600 миллиардов рублей (около 7,1 миллиарда долларов) в 2027 году по сравнению с 2026 годом, что отражает реальность давления на российскую казну, несмотря на эту меру, и увеличение доходов от более высоких цен на сырую нефть. ISW по-прежнему считает, что российское правительство проводит неоптимальную экономическую политику для поддержки войны в Украине, что привело ко многим текущим экономическим проблемам России, включая рост и нестабильность военных расходов, рост инфляции, значительную нехватку рабочей силы и сокращение суверенного фонда благосостояния России, что создает сложные вызовы для денежно-кредитной и макроэкономической политики РФ — все эти проблемы признает Клепач", – говорится в материале.

Способствуют ускорению экономического краха и рядовые россияне. То, как они реагируют на экономический спад, еще больше вредит экономической и фискальной политике РФ.

По сообщению The Washington Post, ссылающейся на данные Центробанка РФ, только в июне этого года россияне вывели за пределы России 286,4 млрд рублей (около 4,5 млрд долларов). В июле было выведено 7,3 млрд долларов, а за первые две недели августа отток денег из страны составил 3,4 млрд долларов.

"Один из руководителей "Сбербанка", крупнейшего финансового учреждения России, отметил, что объемы выведенных средств в 2026 году могут быть почти вдвое больше, чем в 2022 году. Массовый отток средств из банков в сочетании с другими факторами, способствующими экономическому спаду в России, может создать серьезные внутренние проблемы для Кремля в преддверии выборов в государственную думу 18–20 сентября 2026 года. Значимость этих проблем усугубляется сообщениями о том, что Путин рассматривает и готовится к масштабной мобилизации после выборов", – отметили в ISW.

Аналитики считают, что российская экономика вряд ли быстро потерпит крах, если не произойдет какого-либо дополнительного серьезного потрясения, но ухудшение экономического положения России увеличивает внутренние расходы, с которыми Путину придется столкнуться, требуя еще больших жертв от российского народа ради своей неудачной войны.

Кремль продолжает втягивать Россию в экономическую пропасть

Между тем Кремль продолжает посылать сигналы о том, что не собирается спасать российскую экономику от дальнейшего падения. Москва по-прежнему настаивает на намерении достичь своих максималистских целей в войне против Украины и отказывается от содержательных переговоров о прекращении войны.

В частности, помощник президента России Юрий Ушаков 18 августа подчеркнул, что переговорная позиция России исключает замораживание текущей линии фронта, фактически подтверждая обязательство России продолжать войну

Министр иностранных дел России Сергей Лавров аналогично заявил 14 августа, что Россия не желает соглашаться на прекращение огня, которое замораживает текущую линию фронта, и подтвердил обязательство России продолжать войну, пока она не сможет обеспечить урегулирование на своих собственных условиях.

"Высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают отказываться от переговоров, вероятно, потому что они должны действовать, исходя из убеждения Путина, что российские войска могут выиграть войну на изнурение, постепенно продвигаясь вперед на неопределенный срок, при этом Запад продолжает поддерживать Украину и ее способность защищаться", – говорится в материале.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский, напоминают аналитики, неоднократно подтверждал свою приверженность мирным переговорам и готовность идти на существенные компромиссы для прекращения войны, несмотря на попытки России ложно представить Украину как препятствие на пути мирных усилий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что Украина нанесла удары по 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries – и оценили последствия для России.

Также аналитики объяснили, что стоит за заявлениями топ-чиновников Кремля о недопустимости прекращения огня по линии соприкосновения.

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