"Вступаем в новую фазу": Зеленский сообщил, когда Украина получит дроны с дальностью полета до 10 тыс. км

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская программа по созданию дальнобойных беспилотников переходит на новый этап развития . По его словам, уже в этом году Украина планирует получить дроны с дальностью полета более 4 тысяч километров, а в 2027 году этот показатель должен вырасти до 5–10 тысяч километров.

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Об этих планах глава государства рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер. Зеленский подчеркнул, что развитие программы дальних беспилотников вступает в новую фазу, а возможности украинских дронов будут продолжать расти.

"Итак, что очень важно сейчас: у нас есть дроны с дальностью полета 3000 с лишним километров. А в этом году у нас будут дроны с дальностью полета 4000 километров, в следующем году — от 5 до 10 тысяч", — заявил президент.

Также Зеленский рассказал о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, Трамп начал верить в то, что Киев действительно стремится к завершению войны. Президент Украины отметил, что прекращение боевых действий при первой же возможности является лучшим вариантом, чем многолетняя война.

"Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня – это лучше, чем воевать 10–20 лет до победы и терять своих людей", – сказал Зеленский.

Новые возможности

У Украины уже есть опыт создания дальнобойных беспилотников. В марте 2025 года Зеленский впервые официально сообщил об успешных испытаниях дрона, способного преодолевать расстояние в 3000 километров. Тогда он заявил, что страна разрабатывает целую линейку дальнобойных средств, призванных укрепить безопасность государства.

В то же время агентство Reuters ранее отмечало, что украинские беспилотники уже существенно изменили географию войны. По данным агентства, они способны поражать цели на расстоянии более 1000 километров, а разработка этой программы продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер оказалась в центре внимания украинцев из-за неожиданного визита на территорию нашей страны. Ранее блогерша, называющая себя "контролером лояльности" к президенту США Дональду Трампу, неоднократно выступала с критикой в адрес Украины, но теперь кардинально изменила позицию. Однако, в то время как украинская аудитория недавно активно заговорила о Лумер, у многих американцев она долгое время ассоциируется с рядом громких скандалов.

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