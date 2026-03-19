'Надо как можно быстрее стабилизировать ситуацию': Зеленский заявил, что Украина готова участвовать в инициативах по безопасности на Ближнем Востоке

Украина готова участвовать и уже присоединяется к инициативам по безопасности на Ближнем Востоке. В ответ наша страна рассчитывает также на военную помощь, "прежде всего это противовоздушная оборона", заявил 19 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Заявление прозвучало в ежедневном обращении главы государства к украинцам с итогами дня. По словам Владимира Зеленского, украинские группы экспертов по защите от иранских дронов уже работают и ежедневно докладывают о проделанной работе.

Помощь на Ближнем Востоке

Как утверждает президент Украины, секретарь СНБО и главный украинский переговорщик Рустем Умеров за эту неделю побывал "в ключевых столицах региона Залива и сегодня уже докладывал по результатам".

"Есть понимание, какие новые договоренности по безопасности могут быть со странами в этом регионе. Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нашу страну, поддержать нашу защиту – прежде всего это ПВО, – и есть то, в чем мы можем поддержать их и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов для защиты от "шахедов" уже в соответствующих странах, ежедневно есть доклады по их выполнению задач", – рассказал Владимир Зеленский.

Переговоры по войне в Украине

"Важно также, что есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в имеющихся форматах переговоров для окончания войны России против Украины. Переговорная пауза была, время ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, ина эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что 19 марта тема переговоров подробно обсуждалась и с Умеровым, и с переговорщиком Давидом Арахамией и с новым главой ОП Кириллом Будановым.

Отчет по работе за рубежом

Президент Украины только сегодня вернулся в Киев.

"Были насыщенные визиты в Британию и Испанию. Есть у нас новые оборонные договоренности, это касается как производства оружия, так и поддержки для всего нашего общества. Мы представили партнерам также способности, которые у нас есть, чтобы совместная защита, совместные действия могли стать сильнее", – рассказал президент и пообещал "продолжить эту работу".

Также Владимир Зеленский напомнил, что принял участие в заседании Европейского совета.

"Главные вещи вполне понятны и справедливы. Европа уже приняла решение о гарантиях финансовой устойчивости – это пакет в 90 миллиардов евро для Украины на два года. И мы надеемся, что это решение Европы будет реализовано", – подчеркнул глава государства.

Ситуация в стране

"Сегодня был на докладе министр энергетики Денис Шмыгаль. И по ситуации в энергосистеме, и по мерам, которые нужно нам сделать. Планы устойчивости для наших украинских регионов все утверждены. Каждый понимает, что нужно. Ответственность – и на правительственном уровне, на уровне областей и громад – очень высокая", – отметил Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что уже сегодня, сразу после возвращения, успел пообщаться с премьером Юлией Свириденко и министром финансов Сергеем Марченко "по финансовому обеспечению, в частности, подготовки к зиме".

"Но это все зависит не только от украинцев. Мы вполне справедливо рассчитываем, что Европа будет с нами и найдет способ выполнить то, что уже согласовано", – подчеркнул президент.

