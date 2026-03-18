"Это несправедливо и без альтернатив": Зеленский резко высказался по поводу блокирования €90 млрд для Украины

Блокирование около 90 млрд евро помощи Украине противоречит ранее достигнутым договоренностям со странами Европейского Союза (ЕС) и сейчас пересматривается. Альтернативы этим средствам для финансирования обороны фактически нет, что усложняет вопрос дальнейшей поддержки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференция с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Речь идет о значительном объеме средств, который, по словам главы государства, фактически оказался под вопросом, несмотря на предыдущие договоренности.

По словам Зеленского, ключевой проблемой является около 90 миллиардов, по которым ранее были достигнуты договоренности со странами Европейского Союза еще до конца 2025 года. Однако сейчас ситуация изменилась и условия пересматриваются, а финансирование оказалось под угрозой задержки или блокировки.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывала на выполнение уже согласованных решений. Пересмотр этих договоренностей он назвал несправедливым, ведь страна планировала свои потребности, в частности оборонные, именно с учетом этой поддержки.

По его словам, речь идет не просто о финансах, а о стабильности и предсказуемости партнерства с Европой. Украинская сторона ожидает, что страны ЕС найдут механизмы для решения этого вопроса и придерживаются ранее взятых обязательств.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что большинство европейских государств понимают ситуацию и соглашаются, что блокирование этих средств выглядит абсолютно необоснованным. Он также четко дал понять, что альтернативы этим ресурсам фактически не существует. Можно искать другие форматы финансирования или инструменты, но полноценно заменить эти средства невозможно.

Особенно это касается потребностей обороны. Усиление украинской армии, по словам президента, является критически важным и не имеет никаких альтернативных сценариев – эти расходы нельзя отложить или сократить без рисков для безопасности страны.

Украинская власть рассчитывает, что партнеры в ЕС все же найдут компромисс и разблокируют финансирование. Зеленский выразил уверенность, что аргументы Украины будут услышаны, ведь большинство стран осознают как стратегическую важность поддержки, так и риски ее задержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина рискует потерять финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) из-за того, что Верховная Рада не успевает принять необходимые налоговые законы. Политический конфликт в парламенте и блокирование голосований ставят под угрозу транши, без которых страна может столкнуться с дефицитом бюджета уже в ближайшие месяцы.

