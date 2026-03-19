'Для нас это критически важно': Зеленский напомнил Евросовету о санкциях против РФ и €90 млрд для Украины. Видео

Последние несколько дней Украина получала сигналы от Соединенных Штатов Америки о том, что мирные переговоры могут вскоре возобновиться. Однако от всех участников диалога зависит, чтобы российские делегатыне пришли на эти переговоры с ощущением, что их позиция значительно усилилась.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета. По его словам, это связано не только из-за ситуации в Иране, которая вызывает рост мировых цен на нефть.

Что сказал президент

По его словам, россияне видят активное использование ракет ПВО на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и они могут подумать, что Украина столкнется с нехваткой таких ракет.

Кроме того, 20 пакет санкций ЕС против России в тупике. Он мог бы продолжить давление на Россию, заставляя ее двигаться к реальному миру. А США, как сказал Зеленский, смягчили некоторые санкции против России, и это "приносит значительные средства в военный бюджет Путина".

"Уже третий месяц подряд не работает важнейшая финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы – пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней. И пятый пункт: даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Киев ценит поддержку Европы в защите от российских ударов, особенно в отношении ПВО и производства дронов. Поэтому, как он заявил, в дальнейшем нужно использовать каждую возможность, чтобы найти ракеты для систем Patriot благодаря программе PURL.

"Мы знаем: не всем нравится идея использования части из 90 миллиардов на покупку ракет для Patriot через PURL, если нет других вариантов. Но если других вариантов действительно нет, это необходимо для защиты от российских баллистических ударов – это вопрос спасения жизней", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США находятся на паузе. В то же время диалог продолжается по отдельным вопросам, в частности, по гуманитарному треку.

Москва также создает информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Кремле уже начинают намекать, что нынешние их требования больше недостаточны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!