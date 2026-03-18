'Перезагрузить отношения': Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и найти общий язык

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера встретиться и помириться. По его словам, стороны должны найти общий язык после разногласий из-за войны на Ближнем Востоке.

Видео дня

Также Зеленский предупредил о расколе между западными лидерами. Об этом украинский президент рассказал в интервью BBC.

Зеленский призывает мириться

В комментарии британским журналистам президент Украины заявил, что он не будет указывать Трампу что делать, но в то же время советует ему встретиться с британским премьером, чтобы "перезагрузить отношения". Также Зеленский рассказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы они выработали общую позицию. У меня очень плохое предчувствие... переговоры по миру в Украине постоянно откладываются. А причина этому одна – война в Иране", – сказал Зеленский британским журналистам.

Что предшествовало

Когда Трамп решил нанести первые удары по Ирану, Стармер запретил использовать британские военные базы, в том числе Диего-Гарсия и базу на Кипре для наступательных действий.

Стармер заявил, что Британия не верит в "смену режимов с воздуха" и извлекла уроки из войны в Ираке. Он согласился открыть базы только спустя несколько дней и исключительно для "оборонительных целей".

Потом президент США Трамп назвал Стармера "не Уинстоном Черчиллем" и заявил, что, хотя он считает премьер-министра Великобритании "хорошим человеком", но он "разочарован".

Однако позиция Стармера осталась неизменной. Он настаивал, что Великобритания не будет втянута в более широкую войну, а Даунинг-стрит вновь подтвердил "прочные" отношения между США и Британией.

Напомним, американский президент заявил, что Великобритания опоздала с решением направить авианосцы на Ближний Восток, и такая помощь от страны уже не нужна.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США заявил, что Ирану понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если Соединенные Штаты уже сегодня прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, США еще не готовы прекратить собственную военную операцию в Иране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!