'Отказывается принять факт': в ISW объяснили, почему Путин хочет парад на 9 мая

Несмотря на украинские удары по территории РФ, российский диктатор Владимир Путин настаивает на проведении парада 9 мая. И это свидетельствует о его отказе осознать реальность: Украина вернула войну в страну-агрессора.

И за иллюзии Путина все большую цену будет платить население РФ. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

География украинских дипстрайков расширяется

Аналитики констатировали, что украинские удары все больше влияют на регионы в глубине России.

Так, российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) одновременно закрыло аэропорты в 15 российских городах 5 мая и ввело ограничения во всех четырех аэропортах Москвы.

Докатилась война уже и до Ханты-Мансийского автономного округа в более чем 2 000 км от границы с Украиной: накануне местный губернатор объявил там о первой за годы полномасштабного вторжения РФ воздушной тревоге. Впрочем, уточнили в ISW, аналитикам не удалось найти доказательств, что Силы обороны пытались поразить цели в этом отдаленном российском регионе.

"Россияне все больше испытывают напряжение от военных усилий после более четырех лет боев, поскольку потери приближаются к одному проценту от общей численности населения России, россияне все больше несут финансовые расходы войны, а Кремль усиливает цензуру и ограничения мобильных данных Российские ультранационалистические военные блогеры, составляющая основного избирательного округа Путина среди российских ультранационалистов, все чаще критикуют Кремль и даже самого Путина за непризнание этой реальности", – указано в материале

В частности, одного из Z-блогеров возмутило то, что российское минобороны взялось угрожать ударами по центру Киева не из-за украинских ударов по военной, оборонно-промышленной и нефтяной инфраструктуре РФ, а за якобы существующую угрозу военному параду в Москве 9 мая. Он обвинил российское ведомство в приоритете "тщеславия".

Этот же сторонник агрессивной войны против Украины отметил, что Кремль решил впервые с 2007 года не выпускать военную технику на парад, потому что площадка под открытым небом, где российское МО всегда паркует технику для парада, будет уязвимой для украинских ударов.

Другой российский военный блогер призвал руководство РФ лучше распределить средства противовоздушной обороны и сформировать региональные добровольческие подразделения ПВО на фоне эскалации ударной кампании Украины.

"Усиленная ударная кампания Украины распространилась на большую площадь глубокого тыла РФ и широко охватила российскую инфраструктуру, в частности, оборонно-промышленную и нефтяную. Это заставило Кремль принимать сложные решения по распределению средств противовоздушной обороны. Однако в основном Россия не смогла защититься от украинских ударов в последние недели, что свидетельствует о том, что существующие российские усилия по смягчению последствий недостаточны для решения проблем, которые вызывают гнев в российском информационном пространстве. Путин отказывается принять реальность усиления украинских ударов по крупным российским городам в глубоком тылу, и в результате россияне платят за его войну", – резюмировали аналитики.

