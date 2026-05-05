Предстоящий ЧМ-2026 обещает стать не только самым масштабным, но и самым прибыльным турниром в истории мирового спорта. По данным компании Pitch Marketing Group, доходы ФИФА от проведения чемпионата могут достичь рекордных 10 миллиардов долларов.

Основные источники прибыли – это 104 матча турнира, глобальные рекламные контракты и огромный поток болельщиков со всего мира. Игры пройдут в 16 городах США, Мексики и Канады, и ожидается, что стадионы будут заполнены до отказа.

Часть доходов традиционно будет распределена между сборными-участницами в зависимости от их результатов на турнире, что делает борьбу за высокие места не только престижной, но и финансово выгодной.

Состав групп ЧМ-2026

Финальная стадия турнира включает 12 групп по четыре команды:

Группа А: Мексика, Республика Корея, ЮАР, Чехия.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция.

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан и ДР Конго.

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

Медали и награды

Победитель турнира получит главный трофей – Кубок мира и золотые медали. Серебряные награды достанутся финалисту, а бронзовые — команде, занявшей третье место.

Интересный факт: в прошлом золотые медали действительно изготавливались из чистого золота. Сегодня же они выполнены из серебра с покрытием примерно из 6 граммов золота. Серебряные медали делают из стерлингового серебра (92,5%), а бронзовые – из меди. Примерная стоимость одной "золотой" медали — около 800 долларов.

Лучшие игроки и ожидания

По итогам прошлого года ФИФА представила символическую сборную лучших игроков. Среди них – такие звёзды, как Усман Дембеле и Ламин Ямаль. Оба выступают за свои национальные сборные и наверняка будут в центре внимания на турнире.

Главный вопрос – смогут ли они подтвердить свой уровень и попасть в символическую сборную уже по итогам ЧМ-2026.

Кто фаворит?

Прогнозов на победителя турнира множество, и они часто не совпадают. Среди главных претендентов традиционно называют сборную Бразилии – пятикратных чемпионов мира. Также в числе фаворитов – сборные Испании и Германии, которые имеют богатую историю побед на мировых первенствах.

Впрочем, чемпионаты мира всегда полны сюрпризов. Именно поэтому миллионы болельщиков по всему миру с нетерпением ждут старт турнира, который обещает стать историческим – и по масштабу, и по интриге, и по финансовым рекордам.