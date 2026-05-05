ЧМ на 10 млрд долларов: чего ждать от самого прибыльного футбольного мундиаля в истории
Предстоящий ЧМ-2026 обещает стать не только самым масштабным, но и самым прибыльным турниром в истории мирового спорта. По данным компании Pitch Marketing Group, доходы ФИФА от проведения чемпионата могут достичь рекордных 10 миллиардов долларов.
Основные источники прибыли – это 104 матча турнира, глобальные рекламные контракты и огромный поток болельщиков со всего мира. Игры пройдут в 16 городах США, Мексики и Канады, и ожидается, что стадионы будут заполнены до отказа.
Часть доходов традиционно будет распределена между сборными-участницами в зависимости от их результатов на турнире, что делает борьбу за высокие места не только престижной, но и финансово выгодной.
Состав групп ЧМ-2026
Финальная стадия турнира включает 12 групп по четыре команды:
Группа А: Мексика, Республика Корея, ЮАР, Чехия.
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.
Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.
Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция.
Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.
Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.
Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан и ДР Конго.
Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.
Медали и награды
Победитель турнира получит главный трофей – Кубок мира и золотые медали. Серебряные награды достанутся финалисту, а бронзовые — команде, занявшей третье место.
Интересный факт: в прошлом золотые медали действительно изготавливались из чистого золота. Сегодня же они выполнены из серебра с покрытием примерно из 6 граммов золота. Серебряные медали делают из стерлингового серебра (92,5%), а бронзовые – из меди. Примерная стоимость одной "золотой" медали — около 800 долларов.
Лучшие игроки и ожидания
По итогам прошлого года ФИФА представила символическую сборную лучших игроков. Среди них – такие звёзды, как Усман Дембеле и Ламин Ямаль. Оба выступают за свои национальные сборные и наверняка будут в центре внимания на турнире.
Главный вопрос – смогут ли они подтвердить свой уровень и попасть в символическую сборную уже по итогам ЧМ-2026.
Кто фаворит?
Прогнозов на победителя турнира множество, и они часто не совпадают. Среди главных претендентов традиционно называют сборную Бразилии – пятикратных чемпионов мира. Также в числе фаворитов – сборные Испании и Германии, которые имеют богатую историю побед на мировых первенствах.
Впрочем, чемпионаты мира всегда полны сюрпризов. Именно поэтому миллионы болельщиков по всему миру с нетерпением ждут старт турнира, который обещает стать историческим – и по масштабу, и по интриге, и по финансовым рекордам.