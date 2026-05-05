Часть украинцев может получить 10 пенсий за раз: кто именно и что для этого нужно

В Украине отдельные работники бюджетной сферы могут получить единовременное пособие при выходе на пенсию в размере десяти пенсий. Чаще всего такая выплата назначается учителям и преподавателям, медикам и сотрудникам сферы социальной защиты. Эта выплата может быть начислена, если будущие пенсионеры имеют необходимый страховой стаж и ранее не оформляли пенсию.

Размер помощи определяется исходя из месячной пенсии, исчисленной на день ее назначения. Выплата предоставляется разово, не облагается налогом и финансируется из государственного бюджета как поддержка за многолетнюю работу в публичном секторе, об этом напоминает Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Винницкой области.

Кто может претендовать на выплату

Начисление выплаты имеет целью поддержать людей, чья профессиональная деятельность была связана с социально значимыми сферами. В частности, речь идет о:

артистах независимо от возраста, при наличии от 20 до 35 лет творческой деятельности;

работниках образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии не менее 25 лет специального стажа;

спортсменов при условии не менее 25 лет профессиональной деятельности, из которых не менее 6 лет в составе национальных сборных.

Основными условия для получения помощи являются:

работать на должностях, которые дают право на пенсию за выслугу лет;

иметь минимальный страховой стаж по специальности:

– весь стаж должен быть приобретен в государственных или коммунальных учреждениях;



– лицу ранее не должна быть назначена никакая пенсия (ни по возрасту, ни по инвалидности, ни по другим основаниям).

Например, если человек работает учителем или врачом в государственном учреждении, имеет полный необходимый страховой стаж и стаж на соответствующих должностях, и впервые выходит на пенсию по возрасту занимая эти должности, государство дополнительно выплачивает ему сумму, равную десяти его пенсиям.

