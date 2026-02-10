'Надо искать реалистичные компромиссы': Германия призвала Россию отказаться от максималистских требований по Украине

Германия приветствовала первый за несколько месяцев обмен пленными между Украиной и Россией. Однако этот шаг требует продолжения. Поэтому ФРГ призывает Россию отказаться от максималистских требований в войне против Украины и перейти к поиску реалистичных компромиссов на мирных переговорах.

В свою очередь Германия "сопровождает Украину" на этом пути переговоров. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине.

Результат переговоров

Новый обмен военнопленными между Украиной и Россией, который состоялся 5 февраля, – едва ли не единственный весомый результат трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Однако в ФРГ считают, что указанный результат является шагом вперед, и Кремль может и должен сделать и следующие шаги.

"Важно, что Украина и Россия ведут прямые переговоры – это ключевой элемент для продвижения мирного процесса. Мы приветствуем, что состоялся обмен пленными. Это первый обмен за пять месяцев и поэтому это пока небольшой прогресс, мы бы хотели увидеть значительно более четкие шаги вперед. Москва продолжает настаивать на максималистских требованиях. Мы же призываем Москву отказаться от этого и искать реалистичные компромиссы", – в частности, сказал Штефан Корнелиус.

Представитель немецкого правительства отметил, что ФРГ "сопровождает Украину на этом пути переговоров" и находится с ней "в очень тесной координации".

Кредит для Украины

Отдельно Штефан Корнелиус напомнил о финансовой помощи Украине со стороны ЕС – Ukraine Support Loan. Это кредит в размере 90 млрд евро, который нашему государству можно не возвращать. Он заявил, что Украина сможет использовать эти средства, чтобы закупить, в частности, британское оружие.

Напомним, что в рамках Ukraine Support Loan оборонная продукция должна закупаться только у компаний из ЕС, Украины или стран, принадлежащих к Европейской экономической зоне и Европейской ассоциации свободной торговли.

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби отметил, теперь планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

Украхнський лидер также обнародовал большинство американских предложений в этих переговорах – и по мирному плану, и по выборам.

