На кону 90 млрд евро: Совет ЕС принял решение о кредите для Украины, который можно не возвращать

Совет Европейского Союза (ЕС) согласовал механизмы предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро в 2026-27 годах – Ukraine Support Loan. В частности, в этом процессе позволят участвовать третьим странам.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Решение приняли в рамках процедуры усиленного сотрудничества с участием 24 государств-членов(без участия Чехии, Венгрии и Словакии).

"Новое финансирование поможет обеспечить устойчивость страны перед лицом российской агрессии. В то же время мы посылаем четкий сигнал о том, что суверенитет и территориальная целостность государств должны полностью уважаться в соответствии с международным правом", – заявил министр финансов Кипра Макис Керавнос, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

Как будут предоставлять финансирование

30 млрд евро выделят в качестве макроэкономической поддержки Украине – средства направят через каналы макрофинансовой помощи или механизм Ukraine Facility.

– средства направят через каналы макрофинансовой помощи или механизм Ukraine Facility. 60 млрд евро используют для инвестиций Украины в оборонно-промышленные мощности и закупку военного оборудования.

Заем будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и под гарантии бюджета Евросоюза. Но кредит должен быть погашен только после выплаты Россией репараций.

Средства выделят в соответствии со стратегией финансирования. Проект разработает Украина, но Совет ЕС должен его оценить и утвердить. Но финансирование привяжут к выполнению Украиной строгих условий, в частности – соблюдения верховенства права, включая борьбу с коррупцией.

Закупки оружия

Оборонная продукция должна закупаться только у компаний из ЕС, Украины или стран, принадлежащих к Европейской экономической зоне и Европейской ассоциации свободной торговли. Третьи страны могут присоединиться к Ukraine Support Loan, если Украина будет нуждаться в оборонной продукции, которой нет в странах, в которых разрешено покупать оружие. Это могут быть страны, которые:

заключили двустороннее соглашение с ЕС в соответствии с регламентом оборонной инициативы SAFE – в каждом случае продукция, которую разрешено закупать, будет согласовываться отдельно;

– в каждом случае продукция, которую разрешено закупать, будет согласовываться отдельно; заключили партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны, обязались обеспечить справедливый и пропорциональный финансовый вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, и которые предоставляют значительную финансовую и военную поддержку Украине.

В дальнейшем Европарламент должен согласовать окончательный текст регламента об имплементации кредита на поддержку, регламента о внесении изменений в Ukraine Facility и регламента о многолетней финансовой политике (MFF). После этого Еврокомиссия сможет осуществить первый транш – это должно ориентировочно произойти в начале второго квартала этого года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина не выполнила ряд условий макрофинансовых программ Международного валютного фонда и ЕС и теперь может недополучить $115 млрд. Среди невыполненных обязательств – перезагрузка руководства таможни, отмена "правок Лозового" и внешняя оценка нацрегулятора в области энергетики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!