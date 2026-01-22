'Надо ходить по лезвию ножа': вице-премьер сказал, в каких исключениях будет нуждаться Украина при вступлении в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что наша страна при вступлении в Европейский Союз не рассчитывает на особые условия. В то же время Киев потребует ограниченных и временных исключений, прежде всего в сфере окружающей среды и сельского хозяйства.

Об этом Качка сказал во время панельной дискуссии Deepening Ukraine–EU Cooperation in Strategic Sectors в Украинском доме в Давосе. По его словам, Украина имеет четкий план действий по всем 33 разделам и осознает, что результат зависит от темпов и качества внедрения реформ.

"Украина не требует многих исключений – у нас есть ограниченное количество таких исключений. И самая большая проблема для нас – это вопрос окружающей среды – по понятным причинам", – отметил вице-премьер.

Он пояснил, что в течение многих лет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины фактически действовало изолированно, самостоятельно формируя политику и в значительной степени опираясь на аналитические центры и общественные организации.

По словам Качки, несмотря на важную роль общественных объединений, в сфере окружающей среды необходим мощный государственный регулятор, ведь здесь постоянно приходится согласовывать интересы промышленности, общин и различных заинтересованных сторон.

"Здесь надо ходить "по лезвию ножа", и мы пока не успеваем. Мы не сможем ввести там сложные реформы за два года", – констатировал политик.

Отдельно вице-премьер остановился на проблемных вопросах в сельском хозяйстве. По его словам, речь идет о двух технических темах: ветеринарные нормы и использование средств защиты растений, в частности пестицидов. Он отметил, что за последние три года ЕС существенно ужесточил ограничения по химическим веществам в агросекторе, тогда как часть компонентов, разрешенных в Евросоюзе, запрещена в Украине, и наоборот.

"Если пытаться согласовать все и сразу, это может привести к коллапсу – и для фермеров ЕС, и для украинских. Поэтому мы будем просить здесь более "нежного" подхода, чтобы не навредить ни европейским, ни нашим фермерам, особенно малым", – отметил Качка.

Вице-премьер подчеркнул, что проблема аграрной сферы является общей для Украины и Европейского Союза и связана с согласованием общей аграрной политики.

"Я убежден, что интеграция Украины в Евросоюз сэкономит средства и сохранит европейское сельское хозяйство. Те, кто видит в нашем сельском хозяйстве угрозу, ошибаются", – резюмировал чиновник.

Когда Украина может стать членом ЕС

Тарас Качка заявил, что Украина уже вышла на финальную стадию вступления в Европейский Союз. Все страны, которые успешно присоединились к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за два-три года. Учитывая это, Украина может стать членом объединения уже в 2028 году.

Политик отметил, что Украина имеет полный перечень задач, необходимых для членства, который охватывает верховенство права, статистику, публичные закупки, финансовый контроль и другие институциональные и экономические критерии.

По оценке вице-премьера, при условии интенсивной работы Украина может выполнить основной объем реформ в 2026-2027 годах. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027-го, Украина может стать членом ЕС в 2028 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Брюссель готовит реформу механизма вступления в ЕС по двухступенчатой модели. Она позволит Украине присоединиться к союзу, но с ограниченными полномочиями в начале, в частности, с Киев не будет иметь права голоса на саммитах или встречах.

