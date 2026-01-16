Брюссель может упростить присоединение Украины к ЕС, но есть нюанс: в FT объяснили, при чем здесь мирный план и вопрос территорий

Брюссель готовит реформу механизма вступления в ЕС по двухступенчатой модели. Она позволит Украине присоединиться к союзу, но с ограниченными полномочиями в начале, в частности отсутствием права голоса на саммитах или встречах.

В Еврокомиссии также считают, что президент Владимир Зеленский согласится на уступки России по территориям в рамках мирного плана. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что некоторые лидеры стран Европы выражают беспокойство из-за нового плана вступления Украины в ЕС.

Поэтапное членство Украины в ЕС с ограниченными полномочиями

Согласно предварительной версии документа, которая обсуждается в Брюсселе, план предусматривает изменение правил вступления, утвержденных в 1993 году, что позволит Киеву присоединиться к ЕС, но без полного набора полномочий.

Сначала Украина не будет иметь права голоса на саммитах и министерских встречах, а доступ к единому рынку, сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию будет поэтапным.

Новые правила также ограничат право вето для новых участников, в частности относительно санкций и решений, которые сейчас требуют согласия всех стран-членов. Представление плана ожидается в феврале–марте.

По словам высокопоставленного источника среди дипломатов ЕС, правила вступления должны стать более гибкими из-за чрезвычайных обстоятельств. В то же время дипломаты из ЕС и стран-кандидатов, участвующих в неофициальных обсуждениях плана, выражают обеспокоенность, опасаясь, что новая концепция может подорвать стабильность союза и амбиции других кандидатов.

Как отреагировали другие кандидаты на вступление в ЕС

Мнения среди стран-кандидатов – разные. В частности, премьер Албании Эди Рама поддержал идею, а бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили считает шаг логичным. В Молдове и Черногории отмечают, что полноправное членство должно оставаться окончательной целью и правила его предоставления не следует менять.

Напомним, по словам Зеленского, вступление и членство Украины в Европейском Союзе является одной из действенных гарантий безопасности. Президент убежден, что это должно быть отражено в так называемом мирном соглашении, причем нужна конкретная дата вступления нашего государства в европейский блок.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хотят создать новую стратегию европейской безопасности и обороны. Документ будут готовить в течение первого полугодия текущего года, а к его разработке будут привлекать Украину.

