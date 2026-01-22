Вышли на финальную стадию: вице-премьер сказал, когда Украина может стать членом ЕС

Украина уже вышла на финальную стадию вступления в Европейский Союз. Все страны, которые успешно присоединились к ЕС, после достижения этой стадии обычно завершали процесс максимум за два-три года. Учитывая это, Украина может стать членом объединения уже в 2028 году.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка. Он принял участие в панельной дискуссии Deepening Ukraine–EU Cooperation in Strategic Sectors в Украинском доме в Давосе.

Политик отметил, что Украина имеет полный перечень задач, необходимых для членства, который охватывает верховенство права, статистику, публичные закупки, финансовый контроль и другие институциональные и экономические критерии.

"Технически и политически мы четко понимаем, что нужно сделать. Все зависит от парламента, правительства и институтов – насколько быстро мы имплементируем эти правила. Чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул он.

По оценке вице-премьера, при условии интенсивной работы Украина может выполнить основной объем реформ в 2026-2027 годах. Если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027-го, Украина может стать членом ЕС в 2028 году.

В то же время вице-премьер признал, что отдельные сферы остаются сложными и потребуют изменений. Это, в частности, экологическая политика. По словам Качки, в течение многих лет Министерство окружающей среды было институционально слабым, что затрудняет быструю имплементацию европейских директив.

Определенные вызовы есть и в аграрном секторе, в частности относительно средств защиты растений. ЕС за последние годы запретил ряд химических веществ, которые до сих пор используются в Украине. Резкая синхронизация регулирования, по словам политика, может создать риски как для украинских, так и для европейских фермеров, поэтому нужен взвешенный и поэтапный подход.

Что вступление Украины в ЕС даст Европе

Качка убежден, что интеграция Украины в ЕС будет иметь положительный эффект для всей Европы. Если правильно выстроить общую аграрную политику, вступление Украины в Евросоюз не угрожает, а наоборот – способно спасти европейское сельское хозяйство, сказал он.

Украина является естественным центром глобальной продовольственной безопасности, ведь производит значительно больше пищи, чем потребляет, согласился с Качкой СЕО Kernel Евгений Осипов. По его словам, в то же время в ряде секторов продовольственной безопасности в Европе наблюдается дефицит, в частности в сегментах пищевой кукурузы, растительных масел, подсолнечника, рапса и сои.

"Если посмотреть на экспорт из Украины и импортные потребности Европейского Союза, они складываются как пазл. Вместе эта система работает эффективнее. Речь идет не о конкуренции, а о формировании общей, более устойчивой структуры, в которой Украина и Европа дополняют друг друга", – подчеркнул Осипов.

Он также отметил, что около 50% импорта кукурузы в ЕС приходится на украинскую продукцию, а доля Украины в импорте подсолнечного масла в Европу достигает почти 90%.

Качка добавил, что сохранение темпа является критически важным как для моральной устойчивости украинского общества, так и для того, чтобы Европа оставалась последовательной в выполнении собственных обязательств относительно будущего членства Украины в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Брюссель готовит реформу механизма вступления в ЕС по двухступенчатой модели. Она позволит Украине присоединиться к союзу, но с ограниченными полномочиями в начале, в частности, с Киев не будет иметь права голоса на саммитах или встречах.

В Еврокомиссии также считают, что президент Владимир Зеленский согласится на уступки России касательно территорий в рамках мирного плана. В то же время некоторые лидеры стран Европы выражают беспокойство из-за нового плана вступления Украины в ЕС.

