В центре внимания не только мирный план: Зеленский рассказал, когда состоится новый этап переговоров Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация 19-20 декабря проведет переговоры с американской стороной в США. относительно "мирного плана", гарантий безопасности и восстановления Украины, которая страдает от российской агрессии.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам. Заявление главы государства прозвучало во время его визита на саммит в Брюсселе.

"Сейчас команды будут встречаться. Пятница–суббота 19-20 декабря наша команда будет в Соединенных Штатах. Она уже на пути в США, и там американцы их ждут. И я не знаю, кто еще может присутствовать. Может, будут европейцы", – говорит Зеленский.

По словам главы государства следует, что украинская переговорная группа может встретиться с американскими делегатами перед встречей американцев с российской стороной.

Мирный план Дональда Трампа – последняя информация

Напомним, после американо-украинских переговоров делегаты из США заявили, что Украине предлагают гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Это предложение стало наиболее приближенным к тому, что Украина требовала от партнеров на протяжении всей дипломатической работы.

По этому поводу, как говорит Владимир Зеленский, на сегодняшний день переговоры между американской и украинской делегациями пока не завершены. Таким образом, пока нет окончательного варианта, от которого можно отталкиваться в вопросе гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством для союзников в случае нарушения мирной договоренности или прекращения огня со стороны России.

