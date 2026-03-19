Банки, министерство и калий: США отменили часть санкций против Беларуси

США готовы существенно ослабить санкции против Беларуси. Ограничения отменят против белорусских банков, Министерства финансовой и крупных производителей калийных удобрений.

Видео дня

Об этом после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам спецпосланник США Джон Коул, сообщает БЕЛТА. Администрация США готова вывести из всех санкционных списков:

Белинвестбанк;

Банк развития;

Министерство финансов;

"Белорусскую калийную компанию";

"Беларуськалий".

Стоит отметить, что про снятие санкций с белорусского калия Коул объявил во время декабрьского визита в Минск. Теперь этот вопрос был урегулирован окончательно. По словам спецпосланника, ограничения с компаний и министерства, о которых было объявлено сегодня, снимут "значительно быстрее".

"Мы научились это делать быстрее. Перед тем, как посетить Минск с визитом, мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций", – сказал спецпосланник президента США Дональда Трампа.

На переговорах также поднимался вопрос беларусских политзаключенных. В рамках достигнутого соглашения, Беларусь освободила 250 заключенных, из которых 15 были высланы в Литву, сообщил Коул на своей странице в X. Он назвал это "значительной гуманитарной вехой" и свидетельством приверженности Трампа "прямой, жесткой дипломатии".

Также Коул отметил, что обсуждалась возможная поездка Лукашенко в США. Кроме того, он передал, что Трамп пригласил белорусского диктатора поучаствовать в будущих заседаниях Совета мира (предыдущее, которое состоялось 19 февраля, Лукашенко пропустил).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре Белый дом снял санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". В обмен на это режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных, среди которых были граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии, Франции и Литвы – оппозиционеры, журналисты и участники протестов.