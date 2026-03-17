Венгрия потребовала отмены пошлин ЕС на импорт из России: страна "не справляется" без Кремля

Пророссийски настроенное правительство Венгрии требует от Европейского Союза (ЕС) временно отменить пошлины на импорт удобрений из России и Беларуси. В Будапеште объясняют это ростом мировых цен и риском снижения урожайности, несмотря на то что эти ограничения были введены для ослабления экономики РФ.

Соответствующую инициативу озвучил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, который обратился с письмом к еврокомиссарам. Об этом сообщает Politico. Главным аргументом венгерской стороны стал якобы стремительный рост мировых цен на удобрения и нестабильность поставок.

Ситуацию осложняет обострение на Ближнем Востоке, в частности война в Иране, которая влияет на глобальные логистические маршруты и рынки сырья. Особое значение имеет Ормузский пролив – один из ключевых транспортных коридоров для энергоресурсов и химической продукции. Любые перебои в его работе мгновенно отражаются на стоимости удобрений, в частности азотных, что уже привело к резкому подорожанию.

По мнению Будапешта, такая ситуация создает серьезные риски для аграрного сектора ЕС. Высокие цены на удобрения могут уменьшить объемы их использования, что, в свою очередь, приведет к падению урожайности и подорожанию продуктов питания.

В частности, Венгрия признает собственную уязвимость, ведь страна способна самостоятельно производить только азотные удобрения, тогда как фосфорные и калийные в значительной степени импортирует. Именно поэтому, по словам правительства доступ к более дешевым ресурсам с внешних рынков, даже несмотря на политические ограничения, для нее является критически важным.

Иштван Надь отмечает, что без такого импорта аграрии могут столкнуться со снижением урожайности. А это означает не только экономические потери для фермеров, но и потенциальный рост цен на продукты для всех потребителей в ЕС.

В то же время предложение Венгрии противоречит нынешней политике Европейского Союза. ЕС уже ввел дополнительные тарифы на российские и белорусские удобрения и аграрную продукцию, которые вступили в силу с 1 июля 2025 года. Отмечается, что эти ограничения были инициированы Европейской комиссией, как часть более широкой стратегии экономического давления на Москву.

Их цель – сократить доходы России и уменьшить зависимость европейских стран от поставок из государств, причастных к агрессии против Украины. В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что доходы от экспорта удобрений напрямую поддерживают российскую военную экономику. Именно поэтому вопрос их импорта имеет не только экономическое, но и четко выраженное политическое измерение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Будапешт будет блокировать новую финансовую помощь Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России, пока не будет решен вопрос транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба". По словам правительства, к тому времени страны-члены ЕС могут забыть о помощи Украине.

