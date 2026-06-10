Можно ли ослабить польско-украинскую историческую, межгосударственную войну. Да, можно. Чисто теоретически.

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Пункт один - отменить ряд решений сейма и других органов власти Польши о признании УПА, "бандеризма" преступными. Верховная Рада таких решений по АК и польскому оккупационному режиму на западноукраинских землях не принимала, поэтому здесь шаг должен быть с польской стороны.

Пункт два - многолетний мораторий на новые наименования в обеих странах по глорификации деятелей ОУН, УПА, АК, NSZ, "Батальонов Хлопских" и тому подобное.

Пункт три - постоянно действующая комиссия историков и публицистов именно по периоду 1918-1947 годов с выходом на практические рекомендации относительно того, что можно сделать или на признание позиций, которые исторические политики памяти совместить никак не смогут.

Пункт четыре, параллельно с пп. 2-3 - восстановление уничтоженных в Польше мемориалов и могил воинам УПА и местным жителям украинского происхождения, уничтоженных или оскверненных в последние годы.

Пункт пять, параллельно с пп. 2-4 - археологические исследования вероятных мест захоронения жертв этнических чисток на территории обоих государств, а не только в Украине.

Если реализовать этот (неполный) комплекс мероприятий, с одновременной поддержкой работы историков и архивистов вроде группы, которой занимается проф. Галагида, что ее члены пытаются установить поименные списки жертв с обеих сторон, то тогда будет движение вперед.

А если нет - будет дальнейшая игра мышцами. Причем, наши польские партнеры легкомысленно считают, что они непременно выиграют в этой борьбе. А это точно не так. Здесь победителей быть не может.