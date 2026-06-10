В Днепре несовершеннолетний блогер на BMW сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП: медиа раскрыли громкие подробности

В Днепре несовершеннолетний водитель BMW совершил наезд на мотоциклиста и покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму.

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Об этом сообщает издание "Днепр Оперативный". По информации пострадавшего, инцидент произошел поздно вечером 7 июня на улице Рабочей в Днепре.

Мотоциклист Артем двигался по дороге, когда на перекрестке с улицей Игоря Клюева синий BMW резко изменил траекторию движения, задев руль его мотоцикла. В результате удара водитель двухколесного транспорта потерял управление и упал на дорогу.

После столкновения водитель автомобиля не остановился, чтобы оказать помощь, а продолжил движение и покинул место ДТП. Пострадавший отмечает, что видел, как BMW притормозил, после чего поехал дальше и впоследствии остановился на автозаправочной станции в районе улицы Национальной гвардии.

По словам Артема, полицейские, которые находились неподалеку, оперативно заблокировали выезд автомобиля с АЗС. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Пострадавший утверждает, что узнал водителя BMW, которым оказался несовершеннолетний блогер Тимофей Потеряйло, известный в сети под прозвищем "Кучер". Позже его также якобы опознали медики и правоохранители, которые прибыли на вызов.

По словам потерпевшего, после инцидента парень пересел на заднее сиденье автомобиля и заявил, что за рулем был его знакомый, которому он якобы дал "покататься". В то же время другого водителя на месте не обнаружили.

"Но сотрудники заправки сказали, что BMW подъехало, оттуда никто не выходил, а уже потом подъехал наряд полиции", - рассказал пострадавший.

Пострадавший также заявил, что во время общения возможный водитель вел себя вызывающе и не признавал вину. Медики зафиксировали у мужчины травмы средней тяжести, в частности повреждения стопы, переломы пальцев, ушибы, ожоги и черепно-мозговую травму.

Отдельно отмечается, что мотоцикл пострадавшего получил значительные повреждения, а его ремонт оценили примерно в 20 тысяч долларов.

Пострадавший также утверждает, что при осмотре автомобиля в бардачке было замечено оружие, однако, по его словам, правоохранители не предоставили этому отдельной оценки на месте происшествия.

"Они сказали "Все решим в суде". То есть они достаточно уверены в своей безнаказанности...Авто этого подростка - это как оружие в его руках. Он может ездить как мажор и знает о своей безнаказанности, о "крышевании". Он может сбить любого. Такое оружие у таких людей нужно изымать", – подытожил Артем.

В полиции сообщили, что по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее травмы средней тяжести. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, скандальный блогер Потеряйло Кучер слил локацию базирования дронов-перехватчиков одного из подразделений Сил обороны в Днепропетровской области. Действия Кучера вызвали возмущение среди военных.

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