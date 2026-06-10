По 7 пассажиров на одно место в поезде: в 'Укрзалізнице' объяснили, как купить билет

В Украине летний период традиционно является самым активным на железной дороге – 2026 год не стал исключением. Спрос поездки уже значительно превышает предложение и на пике сезона может вырасти до 6-7 пассажиров на один билет.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". В компании констатировали начало пикового периода 2026 года – ежедневно фиксируется 340 тысяч запросов на билеты, но перевозится 80 тысяч пассажиров.

Таким образом, спрос более чем в 4 раза превышает предложение, но прогнозируется, что в дальнейшем эта пропорция возрастет до 6-7 желающих на билет. В частности в течение первой недели лета:

железнодорожными перевозками воспользовались 472 873 пассажиров ;

; самым популярным рейсом был поезд №104 Львов-Лозовая – он перевез более 13 тысяч человек.

В целом прогнозируется, что до конца лета "Укрзалізниця" перевезет 7 млн пассажиров. Чтобы выкупить желаемый билет, в компании советуют:

планировать заранее – чем раньше вы решите ехать и начнете мониторить билеты, тем больше шанс приобрести их, поскольку продажа билетов стартует за 20 дней до даты выезда№

– чем раньше вы решите ехать и начнете мониторить билеты, тем больше шанс приобрести их, поскольку продажа билетов стартует за 20 дней до даты выезда№ воспользоваться опцией автовыкупа – для этого в приложении "Укрзалізниці" надо выбрать необходимый поезд и дату, и при появлении места в продаже программа выкупит его автоматически.

К тому же, для военных и их семей доступны билеты из спецрезерва. Их можно приобрести через приложение Армия+.

Причины дефицита билетов

Лето 2026 года может стать самым сложным сезоном для пассажиров "Укрзалізниці" – желающих путешествовать становится все больше, однако количество доступных вагонов продолжает сокращаться. Наибольший дефицит билетов ожидается на популярных маршрутах в Киев, Карпаты и туристические регионы.

Одной из главных причин дефицита остается война. По данным "Укрзалізниці", с начала полномасштабного вторжения российских войск было полностью уничтожено 46 пассажирских вагонов. Кроме того, еще около 200 вагонов и один скоростной поезд "Интерсити+" сейчас находятся в очереди на ремонт после повреждений в результате обстрелов или транспортных происшествий.

Проблему усугубляет и естественное старение подвижного состава. Сейчас около 1,1 тысячи вагонов требуют технического обследования и могут быть исключены из эксплуатации из-за значительного износа и непригодного технического состояния.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы в социальных сетях массово жалуются на отсутствие билетов и задержки в открытии продаж на популярные рейсы. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за перехода на летний график движения поездов. Однако, "Укрзалізниця" гарантирует возобновить продажу в ближайшие дни, сейчас идет техническое завершение соответствующих процедур.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!