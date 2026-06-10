Зарплаты полицейских и спасателей в Украине будут считать по-новому: нардепы приняли законопроект

В Украине приняли законопроект, который устанавливает для полицейских гарантированный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов – около 33 280 гривен, а также обновляет систему надбавок и денежного обеспечения работников полиции и ГСЧС. Закон уже решили безотлагательно направить на подпись Президенту, а новые правила оплаты труда должны заработать с 1 января 2027 года.

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Об этом говорится в законопроекте №6506-1, за который проголосовало 269 нардепов (поименное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса разделились так:

"Слуга народа" – 192;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 14;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"Доверие" – 16;

"За будущее" – 11;

"Голос" – 10;

"Восстановление Украины" – 4;

внефракционные – 6.

После голосования парламент также поддержал предложение о безотлагательном направлении документа на подпись президенту Украины, что должно ускорить вступление закона в силу.

Главной новацией закона стало установление гарантированного должностного оклада полицейского на уровне не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год это составляет около 33 280 гривен. Таким образом минимальный гарантированный уровень денежного обеспечения правоохранителей фактически увеличивается почти вдвое по сравнению с предыдущими показателями.

Кроме базового оклада, работники полиции будут получать дополнительные выплаты в зависимости от звания, выслуги лет, специфики службы, премий и других надбавок. Ожидается, что после внедрения новых правил средний уровень денежного обеспечения полицейских заметно увеличится.

По предварительным расчетам, если сейчас средняя зарплата правоохранителей составляет около 21 тысячи гривен, то после вступления закона в силу этот показатель может вырасти примерно до 45 тысяч гривен. Точный размер выплат будет зависеть от многих факторов, в частности должности, специального звания, стажа службы и дополнительных надбавок.

Новый закон охватывает не только работников Национальной полиции. Документ также меняет систему денежного обеспечения для работников службы гражданской защиты, в частности подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для спасателей предусмотрено обновление подходов к формированию зарплат, что должно повысить социальную защиту работников, которые ежедневно работают в условиях повышенного риска.

В последние годы государственные органы неоднократно сталкивались с кадровым дефицитом. Низкий уровень оплаты труда часто становился причиной увольнения опытных работников или нежелания молодых специалистов связывать карьеру со службой в правоохранительных органах или ГСЧС.

Несмотря на принятие документа Верховной Радой, закон еще должен пройти завершающую процедуру. После решения парламента его безотлагательно направили на подпись Президенту Украины.

Согласно положениям документа, новая система денежного обеспечения должна заработать с 1 января 2027 года. Именно с этого момента полицейские и работники службы гражданской защиты смогут получать выплаты по новым правилам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже сейчас самая маленькая минималка в Европе. Речь идет не только о ее номинальном размере, но и об отношении минимальной зарплаты к средней. При том в следующем году размер минималки планируют повысить всего с 8,6 тыс. до 9,4 тыс. грн.

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