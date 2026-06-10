'Долго тянули': Трамп заявил, что Ирану придется 'заплатить цену' из-за затягивания переговоров

Президент США Дональд Трамп сказал, что Ирану придется "заплатить цену" за то, что он так долго ведет переговоры по мирному соглашению. По его словам, Иран потратил слишком много времени на переговоры по мирному соглашению.

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Об этом сообщило издание Financial Times. Заявление Трампа прозвучало после обмена ударами между США и Ираном из-за сбития американского вертолета над Ормузским проливом.

Что известно

"Иранская армия – это полный и тотальный беспорядок. Значительная ее часть, например их ВМС и ВВС, больше не существует – они потерпели полное поражение", – написал президент США на своей платформе Truth Social в среду, 10 июня.

И добавил, что Иран потратил много времени на переговоры по сделке, которая была бы для них замечательной, а теперь им "придется за это заплатить".

Это заявление прозвучало после обмена ударами между США и Ираном. Это произошло после того, как Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом.

Отмечается, что центральное командование США, которое контролирует американские военные операции на Ближнем Востоке, заявило, что "завершило удары самообороны" против Ирана, которые оно назвало "пропорциональным ответом".

Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон и Тегеран приближаются к продлению соглашения о прекращении огня, которое заключили 8 апреля. Но сбивание американского вертолета и американские контрмеры, как отмечает издание, подорвали дипломатические усилия.

Что предшествовало

Военные Соединенных Штатов снова начали наносить удары по Ирану. Как утверждают в Центральном командовании США (CENTCOM), удары наносятся в ответ на сбитие Ираном американского военного вертолета Apache, который патрулировал Ормузский пролив.

"Силы Центрального командования США начали нанесение ударов для самозащиты против Ирана в 17:00 по восточному времени сегодня, по приказу Главнокомандующего, в ответ на вчерашнее сбитие вертолета армии США Apache. Миссия считается пропорциональным ответом на необоснованную иранскую агрессию", – отметили в CENTCOM.

Также в Центральном командовании сообщили, что в Ормузском проливе и рядом с ним"патрулируют эсминцы, более 100 самолетов и 15 000 военных".

Сбивание Ираном американского военного вертолета

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы сбили американский ударный вертолет AH-64 Apache во время патрулирования над Ормузским проливом в ночь на 9 июня. По его словам, двое пилотов выжили и не получили ранений.

Инцидент произошел вблизи побережья Омана, рядом со стратегически важным Ормузским проливом. После аварии военнослужащие оказались в воде, однако через несколько часов их нашли и эвакуировали.

Центральное командование США (CENTCOM) также предоставило подробности спасательной операции агентству Reuters и сообщило, что члены экипажа находятся в стабильном состоянии и получают медицинскую помощь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Трамп заявил, что сделка с Ираном приближается, несмотря на удары из-за сбитого вертолета. Президент США Дональд Трамп до сих пор считает, что сможет заключить мирный договор с Ираном.

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