Окончательные результаты выборов в Венгрии: сколько мест в парламенте получила партия Мадьяра

В Венгрии оппозиционная партия "Тиса" во главе с будущим премьер-министром Петером Мадьяром еще больше расширила свое парламентское большинство. Она будет иметь в Национальной ассамблее 141 место вместо прогнозированных 138, получив 70,85% поддержки избирателей.

Об этом стало известно после подсчета 100% голосов. Голоса, отданные избирателями за пределами их избирательных округов и в посольствах за рубежом, подсчет которых происходил последним, за последние сутки изменили результаты в некоторых округах.

Как пишет Bloomberg, "Тиса" получила большее преимущество, чем было зафиксировано на любых предыдущих выборах, проводившихся по действующей системе, созданной партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, который скоро покинет свой пост.

Партия "Фидес" в альянсе с Христианско-демократической народной партией получила 52 места (26.13%). Всего в парламенте 199 мест, еще 6 (3.02%) отошли ультраправой "Нашей Родине".

Что будет дальше

Получение такого большинства, значительно превышающего две трети мест, даст Мадьяру возможность изменить конституцию и быстро ликвидировать систему Орбана. Главным приоритетом нового правительства является размораживание финансирования Европейским Союзом, в котором срочно нуждается экономика Венгрии.

Делегация Европейской комиссии прибыла в Будапешт в пятницу, чтобы обсудить дорожную карту для этого. Андраш Карман, которого вероятно назначат министром финансов в кабинете министров Венгрии, назвал разговоры "конструктивными".

Новый парламент Венгрии будет сформирован 9 мая, и Мадьяр может быть избран премьер-министром в тот же день, передает HVG.

Как сообщал OBOZ.UA, после проигрыша партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии ее лидер Виктор Орбан признался: узнав о результатах голосования, почувствовал "боль и пустоту". Он признал разгромное поражение своей политсилы, назвав его "явным" и "огромным".

В то же время завершать политическую карьеру Орбан не собирается. Он анонсировал полную реорганизацию партии "Фидес" и венгерских правых сил в целом.

