Drone Deal: Зеленский рассказал о 10-летних договорах с тремя странами по производству оружия

Наша страна имеет договоренности о 10-летнем сотрудничестве в сфере ВПК с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Drone Deal, то есть соглашения по дронам, заинтересовали и другие государства.

Видео дня

"Запрос у нас уже от 11 стран – Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу", – сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Єдині новини".

Он заявил, что "в этом Drone Deal будет по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия".

"Предусмотрено сотрудничество – строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании в год соответствующего объема и зафиксированное количество лет", – пояснил президент.

Также Украина хочет сотрудничать с европейскими партнерами. Работа уже началась с Германией, Италией, Норвегией, Швецией, Нидерландами. По словам Зеленского, этот список будет продолжаться.

"Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", – сказал глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!