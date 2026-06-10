Что нужно для увольнения из ВСУ по состоянию здоровья: объяснение

Процедура увольнения с военной службы по состоянию здоровья начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Именно постановление ВВК определяет, имеет ли военнослужащий законные основания для прекращения службы во время военного положения.

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В то же время отдельным основанием для увольнения может стать установление группы инвалидности. Об этом сообщают специалисты с портала "Юристи.UA".

По словам адвоката Юрия Айвазяна, во время военного положения военнослужащий может быть уволен со службы на основании постановления военно-врачебной комиссии. Речь идет о случаях, когда ВВК признает лицо непригодным к военной службе или временно непригодным с необходимостью повторного осмотра через шесть-двенадцать месяцев.

Проблемы со здоровьем являются одним из основных законных оснований для увольнения из рядов ВСУ. Такое право могут получить военные, которые из-за ранения или заболевания больше не способны полноценно выполнять служебные обязанности.

Кроме того, отдельным основанием для увольнения является установление инвалидности. В таком случае военнослужащий имеет право инициировать увольнение в любой момент, если не планирует продолжать службу.

После получения документов, подтверждающих право на увольнение, военный должен подать рапорт на имя командира своей воинской части. К нему необходимо приложить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующие основания.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает расширить перечень оснований для увольнения с военной службы. В частности, новые нормы могут касаться лиц, которые имели право на отсрочку, но не воспользовались им, а также случаев, когда суд признал призыв гражданина противоправным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанного могут признать временно непригодным к службе, однако впоследствии они должны обязательно повторить медосмотр. Обычно он должен происходить через полгода или через год.

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