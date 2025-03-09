План Трампа 'остановить убийства' работает наоборот: за два дня без помощи США от российских ударов по Украине погибли десятки гражданских

Страна-агрессор Россия активно атакует Украину после того, как Соединенные Штаты Америки приостановили оказание военной помощи нашей стране. Только за два дня без американской поддержки – 7 и 8 марта – оккупанты убили два десятка украинцев.

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В Associated Press отметили, что мощные воздушные атаки продолжались вторую ночь подряд после решения США прекратить обмен спутниковыми снимками с Украиной. Наиболее жестоким ударом со стороны РФ стал обстрел Доброполья в Донецкой области 7 марта – вследствие него 11 человек погибли, еще 50 получили ранения.

Российские войска продолжили не только обстреливать Херсонскую область, но и сбрасывать взрывчатку с БПЛА на гражданских. 7 марта вследствие такой вражеской атаки погиб 37-летний работник критической инфраструктуры, выполнявший аварийно-ремонтные работы.

Также ночью 7 марта оккупанты целенаправленно били по энергетическим объектам в нескольких украинских областях. Последствия комбинированного удара были на Тернопольщине, Полтавщине и в Харькове.

В ночь на 8 марта россияне атаковали дронами Харьковщину. Поражен мясокомбинат в Богодухове, известно о трех погибших и по меньшей мере семерых раненых гражданских.

Кроме того, 8 марта армия страны-агрессора России атаковала Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов восемь человек получили ранения. Под ударом была и Дружковка – там повреждены семь многоэтажек, по меньшей мере семь человек получили ранения.

Напомним также об ударе баллистикой по Кривому Рогу 5 марта – его войска РФ тоже нанесли уже после приостановки американской помощи Украины. Этот обстрел унес жизни пяти людей, десятки были ранены. В отеле, по которому ударили россияне, были волонтеры из США и Британии.

А утром 6 марта российская армия нанесла авиационный удар по поселку Слатино Харьковского района. Вследствие атаки управляемой авиабомбой погиб 51-летний мужчина.

У президента США Дональда Трампа в пятницу, 7 марта, спросили, воспользовался ли российский диктатор Владимир Путин паузой в обмене разведданными между Киевом и Вашингтоном для атак на Украину. "Я думаю, что он делает то, что сделал бы кто-либо другой", – ответил американский лидер.

Перед этим он подтвердил, что заморозил поставки Украине всей военной помощи, в том числе и боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Трамп утверждает, что сделал это из-за своей неуверенности в том, что украинская сторона хочет договариваться о мире.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на очередную волну обстрелов Украины террористами. Он косвенно упрекнул Соединенные Штаты Америки в своем посте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что оккупанты на фоне приостановки помощи Украине Соединенными Штатами Америки стремятся подавить украинскую систему ПВО и истощить запасы ракет для систем, способных сбивать воздушные цели.

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