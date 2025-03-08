Европа будет пытаться компенсировать разведданные, которые США предоставляли Украине: в МИД Франции выступили с заявлением

Европейские страны будут пытаться компенсировать разведданные, предоставляемые Соединенными Штатами Украине. Соответствующий вопрос обсуждался на саммите в Брюсселе, 6 марта.

Видео дня

Об этом сообщил спикер МИД Франции Кристоф Лемонд, передает "Суспильне". Он подчеркнул, что вопрос американских разведывательных данных был одной из ключевых тем обсуждения.

"Что касается американской разведки, то Европа, безусловно, будет пытаться компенсировать то, что США могут перестать предоставлять", – заявил представитель французского МИД.

По словам Лемонда, действия администрации президента Дональда Трампа по Украине являются одним из важных вопросов, потому что Вашингтон активно поддерживал Киев с начала полномасштабного вторжения краны-агрессора России.

Кроме того, несмотря на изменение американской политики, Франция продолжает вести переговоры с администрацией Трампа и решительно настроена поддерживать Украину, в том числе поставки оружия.

Напомним, 5 марта стало известно, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки военной помощи и предоставление разведывательных данных в Украине. По его словам, он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира. В свою очередь советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления поставок помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американские СМИ информировали, что Трамп приостановил военную помощь Украине после спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касалось техники, которая еще не была отправлена и находится в транзитных зонах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!