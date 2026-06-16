"Мы все долго ждали этого дня": в Люксембурге прошла вторая Конференция по вопросам вступления Украины в ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас не только украинские власти, но и все наше общество должны объединиться. Это необходимо, чтобы воспользоваться импульсом, который Украина набирает на пути к вступлению в Евросоюз.

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Об этом Кос сказала по итогам второй Конференции по вопросам вступления Украины в ЕС, которая состоялась в Люксембурге, передает "Укринформ". Она отметила прогресс, которого уже достигла наша страна.

"Мы все долго ждали этого дня. И сегодня день празднования – я повторяю это еще раз. Для меня это Мегапонедельник. Ни одна страна никогда не достигала такого прогресса на пути к вступлению, борясь с самыми жестокими зверствами России на своей территории", – сказала Кос.

Она отметила: Украина не только набирает обороты на поле боя, но и одновременно прокладывает свой путь к процветающему и безопасному государству в рамках Евросоюза.

"Мы делаем самый большой шаг к членству Украины в ЕС с момента начала переговоров в декабре 2023 года. И позволю себе сказать на этот раз, что уже никому не нужно покидать комнату на кофе-брейк. Сейчас мы официально признаем прогресс в реформах, которого Украина достигла за последние годы", – отметила еврокомиссар.

По ее словам, членство Украины является "центральным вопросом для будущего Европы". Построение такой Европы, которая будет твердо отвечать за собственную безопасность, может сработать только при условии сильной, процветающей и стабильной Украины, объяснила Кос.

"Мы не оказываем никаких услуг, мы работаем на основе того, что Украина заслужила. Во время сегодняшней конференции государства-члены представили список мер по продвижению реформ в важнейших сферах нашего союза: независимой судебной системы, прозрачных государственных закупок и усиленных гарантий против коррупции и организованной преступности", – сказала она.

Кос напомнила, что во время своего последнего визита в Киев она призвала все политические партии объединиться ради общей цели европейской интеграции.

"Сегодня я хочу повторить этот призыв к национальному единству. Опять же, эти усилия касаются не только власти. Необходимо, чтобы все общество объединилось и использовало импульс, который набирает Украина", – отметила еврокомиссар.

Она добавила, что реформы в рамках первого кластера также являются порогом к гораздо более глубокой интеграции в структуры ЕС. Они укрепляют доверие, которое позволит Украине интегрироваться в единый рынок Евросоюза и другие совместные структуры, даже до полного членства.

Теперь Европейская комиссия ожидает, что Совет ЕС приступит к открытию остальных пяти переговорных кластеров до летних каникул, подчеркнула Кос.

Путь Украины в ЕС

15 июня все 27 государств-членов ЕС официально поддержали открытие первого переговорного кластера "Основы" о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Еврокомиссии назвали это "решающим днем" для Европы.

По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Межправительственной конференции Европейского Союза. Глава государства подчеркнул, что это решение является важным сигналом для всей Европы. По его словам, открытие первого кластера стало результатом длительной работы Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что решение об открытии первого кластера переговоров о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому Союзу – это признание нашей стойкости и необратимости европейского выбора. Впереди нас ждут непростые переговоры, а Украина начинает работу над основой нашей европейской жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз должен не только поддерживать Украину в проведении реформ, но и параллельно готовить собственные институты к расширению, чтобы быть готовым к ее вступлению к 2030 году. Ведь нынешний этап открытия переговорных кластеров является важным, но промежуточным шагом в процессе интеграции, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время заседания Совета ЕС в Люксембурге.

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