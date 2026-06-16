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"Мы все долго ждали этого дня": в Люксембурге прошла вторая Конференция по вопросам вступления Украины в ЕС

София Закревская
Новости политики
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Конференции по вопросам вступления Украины в ЕС в Люксембурге
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Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас не только украинские власти, но и все наше общество должны объединиться. Это необходимо, чтобы воспользоваться импульсом, который Украина набирает на пути к вступлению в Евросоюз.

Об этом Кос сказала по итогам второй Конференции по вопросам вступления Украины в ЕС, которая состоялась в Люксембурге, передает "Укринформ". Она отметила прогресс, которого уже достигла наша страна.

"Мы все долго ждали этого дня. И сегодня день празднования – я повторяю это еще раз. Для меня это Мегапонедельник. Ни одна страна никогда не достигала такого прогресса на пути к вступлению, борясь с самыми жестокими зверствами России на своей территории", – сказала Кос.

Она отметила: Украина не только набирает обороты на поле боя, но и одновременно прокладывает свой путь к процветающему и безопасному государству в рамках Евросоюза.

"Мы делаем самый большой шаг к членству Украины в ЕС с момента начала переговоров в декабре 2023 года. И позволю себе сказать на этот раз, что уже никому не нужно покидать комнату на кофе-брейк. Сейчас мы официально признаем прогресс в реформах, которого Украина достигла за последние годы", – отметила еврокомиссар.

Марта Кос.

По ее словам, членство Украины является "центральным вопросом для будущего Европы". Построение такой Европы, которая будет твердо отвечать за собственную безопасность, может сработать только при условии сильной, процветающей и стабильной Украины, объяснила Кос.

"Мы не оказываем никаких услуг, мы работаем на основе того, что Украина заслужила. Во время сегодняшней конференции государства-члены представили список мер по продвижению реформ в важнейших сферах нашего союза: независимой судебной системы, прозрачных государственных закупок и усиленных гарантий против коррупции и организованной преступности", – сказала она.

Кос напомнила, что во время своего последнего визита в Киев она призвала все политические партии объединиться ради общей цели европейской интеграции.

"Сегодня я хочу повторить этот призыв к национальному единству. Опять же, эти усилия касаются не только власти. Необходимо, чтобы все общество объединилось и использовало импульс, который набирает Украина", – отметила еврокомиссар.

Она добавила, что реформы в рамках первого кластера также являются порогом к гораздо более глубокой интеграции в структуры ЕС. Они укрепляют доверие, которое позволит Украине интегрироваться в единый рынок Евросоюза и другие совместные структуры, даже до полного членства.

Теперь Европейская комиссия ожидает, что Совет ЕС приступит к открытию остальных пяти переговорных кластеров до летних каникул, подчеркнула Кос.

Путь Украины в ЕС

15 июня все 27 государств-членов ЕС официально поддержали открытие первого переговорного кластера "Основы" о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Еврокомиссии назвали это "решающим днем" для Европы.

По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Межправительственной конференции Европейского Союза. Глава государства подчеркнул, что это решение является важным сигналом для всей Европы. По его словам, открытие первого кластера стало результатом длительной работы Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что решение об открытии первого кластера переговоров о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому Союзу – это признание нашей стойкости и необратимости европейского выбора. Впереди нас ждут непростые переговоры, а Украина начинает работу над основой нашей европейской жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз должен не только поддерживать Украину в проведении реформ, но и параллельно готовить собственные институты к расширению, чтобы быть готовым к ее вступлению к 2030 году. Ведь нынешний этап открытия переговорных кластеров является важным, но промежуточным шагом в процессе интеграции, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время заседания Совета ЕС в Люксембурге.

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