В Литве заявили, что ЕС должен быть готов принять Украину к 2030 году

Европейский Союз должен не только поддерживать Украину в проведении реформ, но и параллельно готовить собственные институты к расширению, чтобы быть готовым к ее вступлению к 2030 году. Ведь нынешний этап открытия переговорных кластеров является важным, но промежуточным шагом в процессе интеграции.

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Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время заседания Совета ЕС в Люксембурге. Информацию обнародовало агентство Укринформ.

Таким образом, достижение договоренности об открытии первого переговорного кластера для Украины и Молдовы стало существенным шагом в рамках политики расширения ЕС. Следующей целью должно стать открытие всех шести кластеров в сжатые сроки, в частности уже в летний период.

Отдельно глава МИД Литвы подчеркнул, что Евросоюз уже ведет внутреннюю подготовку к потенциальному расширению, включая обсуждение нового многолетнего финансового плана. Документ должен учитывать возможное присоединение новых членов, среди которых Украина, Молдова и страны Западных Балкан.

Темпы продвижения переговоров зависят от обеих сторон: как от выполнения реформ странами-кандидатами, так и от готовности самого ЕС адаптировать свои институты и процедуры к будущему расширению.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к открытию шести кластеров по вступлению в Европейский Союз. Он рассчитывает, что этим летом Киев сможет достичь большего прогресса в нашей европейской интеграции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия заявила, что может автоматически приостановить переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Причиной могут стать нарушения или неполное выполнение Киевом договоренностей относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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